-BAHÇELİ: ''BAŞÖRTÜSÜ İSTİSMAR KURBANI'' TBMM (A.A) - 02.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü mağdurlarının artık AKP ve CHP mağduru olduğunun ortaya çıktığını, başörtüsü sorununun, bu iki siyasi zihniyetin istismar ve rant hesabına kurban edildiğini iddia ederek, ''Başbakan Erdoğan'ın, 'gelin çözelim, desteğe hazırız' çağrılarımız karşısında arkasına bakmadan kaçması ve bir de bizimle samimiyet tartışmasına girmesi, sahip olduğu ikiyüzlülüğü ve siyasi ahlak düşüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından anlamlı olmuştur''dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'yi, başörtüsünü siyasi amaçlarla kullanan, ''başörtüsü rantiyecileri'' ve ''istismar ikizleri'' olarak niteledi. ''Bu konudaki siyasi, vicdani ve ahlaki sorumluluklarından kaçmak için iki partinin çamur atma yarışına girdiğini ve gerçek yüzlerinin net olarak belirginleştiğini'' öne süren Bahçeli, şunları söyledi: ''12 Eylül 2010 Anayasa halk oylamasında, CHP liderinin içi boş olduğu şimdi daha iyi anlaşılan sözde çıkışıyla, yeniden başörtüsüne sarılan Başbakan, yine bunun arkasını getirememiş ve kaçmıştır. Başbakan Erdoğan'ın başörtüsü sorununu çözme niyeti olmadığı, genç kızlarımızın başörtüsünü, AKP'nin su alan köhne teknesinin siyaset yolculuğunda, yelkenini dolduracak bir malzeme olarak gördüğü ve 2011 seçimleri sonrasını adres göstererek önümüzdeki yıl yapılacak seçim sürecinde başörtüsü istismarını sürdüreceği bir kere daha anlaşılmış ve tescil edilmiştir. Artık başörtüsü mağdurlarının AKP ve CHP mağduru olduğu ortaya çıkmıştır. Maalesef üniversitelerde başörtüsü sorunu, bu iki siyasi zihniyetin istismar ve rant hesabına kurban edilmiştir. Başbakan Erdoğan'ın, 'gelin çözelim, desteğe hazırız' çağrılarımız karşısında arkasına bakmadan kaçması ve bir de bizimle samimiyet tartışmasına girmesi, sahip olduğu ikiyüzlülüğü ve siyasi ahlak düşüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından anlamlı olmuştur. Parti olarak, 70 milletvekilimizle başörtüsü sorununun çözümü için sonuna kadar destek vereceğimiz ortadayken, AKP ve CHP tarafından adım atılmaması milletimizi kandırmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Ancak, bizim unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz hakikat ise AKP ve CHP'nin iyi niyet, samimiyet, dürüstlük, vicdandan mahrum oldukları gerçeğidir.'' -PROJE YENİ DEĞİL- İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir otoyol projesinin ihalesinin 2000 yılında, 57. Hükümet döneminde, MHP'nin sorumluluğundaki yatırımcı Bakanlık tarafından yapıldığını anımsatan Bahçeli, ''O tarihlerde Fransa'nın Ermeni politikasındaki sorunlar nedeniyle ihale doğal olarak askıya alınmıştır. Eğer bu iş, AKP iktidara geldiğinde tekrar ihale edilebilmiş olsaydı Başbakan'ın sahiplendiği ve sanki kendi dönemlerinin bir icraatıymış gibi sunduğu projenin Körfez Geçiş Köprüsü ayağı 2006 yılında, projenin tümü ise 2010 yılında tamamlanmış olacaktı'' dedi. Her türlü alt yapısı hazır olan bu projenin, 2010 yılında ihale edilip 2017 yılında bitirilecek olmasının, ''devletin 10 yıl zarara uğratılmasına ve milletin de bu hizmetten mahrum kalmasına'' neden olduğunu savunan Bahçeli, ''Bu proje yeni değildir. Ancak Başbakan'ın, kendisinden önceki dönemlerde projeyi planlayıp belirli bir aşamaya getirenlere teşekkür etmek yerine, bütünüyle yeni bir şey gibi sahiplenmesi ve büyük bir proje olarak takdim etmesi tam bir şovdur ve kandırmacadır'' dedi. -''İŞSİZLİK ÇOK BÜYÜK BİR SORUN''- Bahçeli, 2011 bütçesinin güvenilirliğinin şimdiden tartışmaya açık olduğunu ileri sürdü. Gelecek yıl için hedeflenen yüzde 4,5'lik büyüme oranının hiçbir derde deva olmayacağını, bu büyüme seviyesiyle işsizliğin üstesinden gelmenin neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Bahçeli, ''Özellikle tehlike sinyallerini çoktandır veren cari açığa ve oransal bir gerileme içinde olsa da gerçekte çok ciddi boyutlarda bulunan işsizliğe yönelik olarak bütçede ümit verici bir çare yoktur'' diye konuştu. Cari açığa dayalı olarak sürdürülen ekonomik büyümenin, sağladıklarından fazlasını geri alma riskinin gelecek süreçte daha da belirginlik kazanacağını dile getiren Bahçeli, ''Bir diğer problem odağı olan işsizlik konusunda, AKP iktidarının ne kadar başarısız ve aynı zaman da vurdumduymaz olduğu milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. İşsizliğe çözüm bulamayacağını tam olarak idrak eden AKP hükümeti, bu soruna karşı gerekçeler oluşturma kolaylığıyla milletimizi oyalamayı bir kez daha tercih etmiştir. Kim ne derse desin, hükümet ne yalan söylerse söylesin; milletimiz için işsizlik çok büyük bir sorundur'' dedi. MHP'nin, Doğu'su, Batı'sı, Kuzey'i ve Güneyi ile tüm Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Bahçeli, ''Sivas'ın ve Gavurdağı'nın doğusu da, batısı da bizimdir. Sünni'si de bizimdir, Alevi'si de bizimdir. Hangi etnik kökenden gelirse gelsin tüm Türk vatandaşları bizimdir. Biz onlarız. Başörtülü kardeşlerimiz de bizimdir, başı açık kardeşlerimiz de bizimdir. Gayri Müslim vatandaşlarımız da bizimdir'' diye konuştu.