-BAHÇELİ: ''BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMASINA SAYGI DUYUN'' İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanının açıklamalarına yorum getirilmesinin Türkiye'de alışkanlık haline geldiğini ifade ederek,''TSK bir kurumdur ve bunu aşırı derecede yıpratabilecek davranışlardan, konuşmalardan, programlardan uzak kalmak lazımdır. Genelkurmay Başkanının bu açıklamasına saygı duymak lazım'' dedi. İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde hizmet veren KOBİ temsilcileriyle Es-Koop Sanayi Sitesi Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Bahçeli, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, ''Geçen gün OHAL çağrısı yapmıştınız. Genelkurmay Başkanı da televizyonda 'Sözün bittiği noktadayız' açıklamasında bulundu. Bu sizin söylediğiniz konuyla eş anlamlı bir yaklaşım mıdır?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''İki değerlendirme arasında ortak nokta aramak doğru değildir. MHP, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yapısı doğrultusunda ve karşı karşıya kaldığı sorunlar dolayısıyla görüşlerini açıklamaya çalışıyor. Türkiye'de bir bölücü terör sorunu vardır. Bu sorun 'açılım' adı verilen, bize göre yıkım projesiyle birlikte artmıştır ve her gün de artış devam etmektedir. Bu kan akmasını durdurabilmek, teröre son verebilmek için Anayasada ifadesini bulan hukuk müessesesini harekete geçirmek gerektiği inancındayız. Daha önce de OHAL uygulamaları olmuştur, ama toplum normalleştikçe OHAL'in sınırları daraltılmış ve sonunda da kaldırılmıştır. Ama şimdi, ilan edildiği dönemlerdeki gibi bölücü terörde hızlı bir tırmanış vardır. Bu, Türkiye'nin en önemli sorunudur. Bölücü terör sorunu da beka sorununa dönüşmüştür.'' ''Kuzey Irak için yapılması gereken bir sınır ötesi harekatı mıdır, size göre ne yapılması gerekir?'' sorusuna verdiği yanıtta, ''Geçen gün grup toplantısında yapılması gerekenleri ifade ettim. Alınması gereken tedbirleri sıraladım ve hiçbirisinden sonuç alınmıyorsa kara harekatının da elzem olduğunu ifade ettim'' dedi. Bahçeli, bir gazetecinin, ''Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un, BDP'li bir milletvekili için 'Ya yeminine sadık kalsın ya da istifa edip dağa çıksın' şeklindeki açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna, ''Genelkurmay Başkanının açıklamaları üzerine aşırı derecede yorum getirilmesi Türkiye'de bir alışkanlık haline geldi. Bu alışkanlığı bozmak lazım. TSK bir kurumdur ve bunu aşırı derecede yıpratabilecek davranışlardan, konuşmalardan, programlardan uzak kalmak lazımdır. Genelkurmay Başkanının bu açıklamasına saygı duymak lazım'' karşılığını verdi. ''Dünkü açıklamanızda AK Parti ile görüşmek için şartlarınızı sıraladınız. AK Partili milletvekillerinden bununla ilgili tepki geldi, ne diyeceksiniz?'' sözlerine üzerine de ''Başbakandan bir tepki geldi mi?'' sorusunu yöneltti. -''CUMHURBAŞKANI LİDERLERİ BİR ARAYA GETİRMELİ''- MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''TBMM Başkanı Şahin, 'Siyasi parti liderleri birbirleriyle görüşmeli, hatta gerekirse birbirlerinin evine gitmeli' şeklinde açıklamada bulundu. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Bu açıklamalar Türkiye'deki liderlik müessesesini sulandıran açıklamalardır. Hangi şartlarda bir araya gelmesi gerektiğini siyasi etik içerisinde ele alıp oluşturmak gerekirken, böyle 'Liderler görüşürdü görüşmezdi, ziyaret etsin etmesin, önce şu ziyaret etsin, sonra bu ziyaret etsin, hiçbirisi olmuyorsa evlerinde ziyaret etsin' diyorlar ise bu bizim dışımızda olan bir şeydir. Biz açıkça ifade ediyoruz; Başbakandaki güvenilirlik katsayısı çok düşmüştür. O yüzden baş başa görüşmenin bir anlamı yoktur. Bu tür bir görüşmenin zemini Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Cumhurbaşkanı liderleri bir araya getirmeli. İlla da Başbakanla görüşülecek diye bir kural yok.'' Bahçeli, erken seçime ilişkin yaptığı çağrıyla ilgili hala aynı görüşte olup olmadığının ifade edilmesi üzerine de 7 Ocak 2010 tarihini, MHP olarak ''AK Parti iktidarından kurtuluşun günü'' ilan ettiklerini anımsattı ve ''Eski takvime uygun olarak da 7 Kasım 2010 tarihinde bir erken seçim ve bu gerçekleşmediği takdirde zaten normal süreç olarak 7 Temmuz 2011'de milletvekilliği genel seçimleri yapılacak'' dedi. ''Partimiz sağı da solu da toparlayacak bir partidir dediniz, eğer seçimde gerekirse sol ile koalisyon yapar mısınız?'' sorusu üzerine, Bahçeli, bu ifadenin koalisyon anlamı taşımadığını, MHP'nin siyasi yelpazede nerede durduğunu gösteren bir açıklama olduğunu vurguladı. Bahçeli, ''Bu, 72 milyonu kucaklamak istediğimizin ifadesidir. Partilere bölünmüş bir Türkiye'yi tekrar biz bir araya getireceğiz iddiası taşımıyoruz. 72 milyonu kucaklamak istiyoruz. Bütün partilerin MHP'de buluşmalarını arzuluyoruz. Birleştirebilirsek sonuç almış olacağız'' diye konuştu.