Bahçeli: Başbakan'ın ustalık dönemi ihaneti ortaya koymakta

Karayoluyla Isparta'ya gelen Bahçeli, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Genel seçimlerin Türkiye'nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir ortamda yapılacağını ve milletin ''bu yol kavşağında'' yeni bir tercihi ortaya koyacağını ifade eden Bahçeli, ''Seçimler, milletimizin kaderinin yeniden belirleneceği, şekilleneceği bir seçim olacaktır'' diye konuştu.





Vatandaşlardan seçimlerde gönüllerinden geçen tercihi ortaya koymalarını isteyen Bahçeli, herhangi bir hile karıştırılmadan, adil, sağlıklı ve güvenli bir seçim yapılabilmesi için siyasi iktidarın olağanüstü gayret ortaya koyması gerektiğini söyledi.





Bahçeli, halkın koalisyonlu yıllardan sonra temel sosyoekonomik sorunlarının çözüme kavuşması özlemini, o dönemde yeni kurulan AKP ile gidermeye çalıştığını ve tek başına iktidar olma imkanı tanıdığını kaydetti.





AKP'nin ise buna ''layık olamadığını'' öne süren Bahçeli, iktidarın aradan geçen sürede Türkiye'yi kutuplaşmaya, cepheleşmeye ve çatışma ortamına sürükleyerek, bir gerilim stratejisiyle varlığını devam ettirmek istediğini savundu.







İhanet dönemi





Başbakan Erdoğan'ın üçüncü dönem iktidar olma talebini ''ustalık dönemi'' diye nitelendirdiğini ve halktan yeniden oy istediğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Ortaya konulan politikaları hangi partiden olursak olalım objektif bir vicdan muhasebesi yaptığımızda, Sayın Başbakan'ın çıraklık dönemi gaflete, kalfalık dönemi delalete ve ustalık dönemi için arzuladığı üçüncü iktidar dönemi ise, Allah muhafaza, ihanete talip olan bir çizgi ortaya koymaktadır. Çünkü Sayın Başbakan, üçüncü dönem olarak milletimizin huzuruna gelip, sosyal ve ekonomik meselelerle nasıl başedeceğini, Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözeceğini ifade edeceği yerde, milletimize tek bir vaatle gelmektedir. O da 12 Haziran seçimlerinde kendisine tekrar iktidar olmak talebini ortaya koyarken yeni bir Türkiye'yi yeni bir anayasayla şekillendireceğini ifade etmektedir.''







Erdoğan'ın Demirel'e yönelik sözleri





Başbakan Erdoğan'ın, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e yönelik sözlerini de eleştiren Bahçeli, Erdoğan'ın ülkeye hizmet edenleri ''aşağıladığını'' ileri sürdü.





''Utanmadan aşağılıyorsun, var olan hizmeti niye anmıyorsun?'' diye soran Bahçeli, ''Başbakan kendisinden evvel bir tarihi, kendisinden evvel hizmeti, kendisinden evvel var olan bu millet değerlerini hep inkar ediyor, ne varsa ne yoksa Recep Tayyip Erdoğan'dan, kendisinden başlatmaya çalışıyor. İktidardan düştüğün zaman nasıl rezalet içinde olacağını, eğer bu ülkeden kaçmazsan bu millet görecek'' dedi.







Kamu düzenini korumak polisimize, mehmetçiğe kalıyor





Bahçeli, partisince Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının yaklaşık 9 yılda Türkiye'de her alanda tahribat yarattığını, artan terör olaylarından, işsizliğe kadar ülkenin çok ciddi sorunlar yaşadığını savundu.





Türkiye'de can ve mal emniyetinin kalmadığını ve her gün yeni bir suçun ortaya çıktığını söyleyen Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da molotofkokteyllerin atıldığını, vatandaşların kepenk kapatmaya zorlandığını anlattı. Devlet Bahçeli, esnafın ticaret yapmasının da engellendiğine dikkati çekerek, ''Çocuklar başta olmak üzere PKK militanları ayaklanma provaları yapıyor. Vali yok, kaymakam yok, Başbakan umursamıyor, Cumhurbaşkanı'ndan ses çıkmıyor. Kala kala kamu düzenini korumak, emniyet gücümüzle polisimize, Mehmetçiğe kalıyor'' dedi.





Devlet Bahçeli, polislerin, teröristlerin saldırılarına maruz kaldığını, linç ve şehit edildiklerini, İstanbul'da da dar gelirli vatandaşların kredi ile aldıkları araçlar ve iş yerlerine molotofkokteylli saldırılar düzenlendiğini söyledi.





Sokaklara anarşi ve terörün hakim olduğunu savunan Bahçeli, ''Türkiye'de durum buyken Sayın Başbakan çıldırmışcasına, çılgın projelerle yeni rant kapıları aramaya başlıyor'' dedi.







Onarım hükümeti





AKP'nin, sosyal ve ekonomik sıkıntılara karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Bahçeli, şöyle konuştu:





''Ülkemiz huzursuz, ülkemizin geleceği karanlık görüyor. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar bunaltıyor. AKP bir şeyler yapabilecek olsaydı şimdiye kadar yapardı. Yapamıyor, yapmıyor. O ne yapıyor? Hanedanlar, yandaşlar, yalakalarla meşgul oluyor. Bütün sıkıntılar hep yoksulluğa doğru insanlarımızı götürüyor. Böyle bir orada Türkiye bir seçime gidiyor. Onun için karşınıza bir fırsat çıkıyor. İyi düşünün, iyi karar verin. Ülke sizin, karar verin. Eğer bu hayattan memnunsanız Recep Tayyip Erdoğan ile 'birlikte yürüyelim'' şarkısını söyleyebilirsiniz ama değilseniz, gerilimi azaltmak ve geleceğe umutla bakacak bir yeni dönemi kazanmak lazımdır. MHP olarak bugünkü iktidarın tahribatını dikkate alarak bir toparlanma ve onarım hükümetini kurmak gerektiğine inanıyoruz. Bunu da yapmak durumunda olmalıyız. Yoksa bu 9 yılık tahribat, Türkiye'yi sıkıntılara sokabilir.''