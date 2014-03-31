'Başbakan ve partisi hangi sonucu alırsa alsın hukuksuzluklar aklanmadı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bu seçimeler tarihin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu damga vurmuştur. Türk milleti rüşvet alışverişi yapan failleri net olarak görmüştür. Başbakan ve partisi hangi sonucu alırsa alsın hukuksuzluklar aklanmamıştır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

AKP devletin her türlü imkanının pervasızca kullanmıştır. 30 Mart seçimleri öncesinde baskı karatama dayatma ve şantaj ivme kazanmıştır. AKP zihniyeti toplumsal ve siyasal yapıyı germiş ve millet iradesini çarpıtmıştır. Bu seçimeler tarihin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu damga vurmuştur. Türk milleti rüşvet alışverişi yapan failleri net olarak görmüştür. Başbakan ve partisi hangi sonucu alırsa alsın hukuksuzluklar aklanmamıştır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Seçim sonuçları mahkemelerin yerine geçemeyecektir. Başbakan’ın balkon konuşması Türkiye’nin bundan sonraki günleri hakkında ipuçları vermiştir. Anlaşılan başbakan cepheleşmeyi körükleyecektir. Başbakan’ın yeni muhalefet söylemi akıl noksanlığıdır. Siyasi neticeler neyi gösterirse göstersin iktidarda yolsuzluğa saplanmış kapkara vicdanlı bir zümre bulunmaktadır. Başbakan’ın balkon konuşmasında yanına aldığı kişi ya da kişiler soruşturmalardan yakalarını kurtarmış değildir. MHP Türk milletinin seçim tercihine saygı duymaktadır. AKP, seçim sonuçlarını doğru okumalıdır.

Sonuçlar derinlemesine analiz edilecektir. MHP önemli sayılabilecek bir başarıya imza atmıştır. Bu bizim açımızdan bir gelişme ve ümit var bir tablodur. Önümüzdeki dönemde siyasete daha fazla saygı ve uzlaşma hakim olmalıdır. 30 Mart seçimlerinden çıkan sonucun milletimize hayırlı olması9nı Cenabı Allah’tan diliyorum.

Süreç devam ediyor yakın rakamların oluştuğu il ve ilçelerde bu itirazlar başlatılmıştır. TV’lerde çok farklı değerlendirmeler olmaktadır. Bu da TV’lerin siyasi iktidara yakınlığı işle doğru orantılıdır. Kaybettiğiniz kadar kazandıklarınız da var. TV’lerde şu an Türkiye ortalaması ile ilgili veriler çok eksik görünmektedir. Halkın bu süreci biraz daha derinlemesine beklediği görülüyor. Bazen biraz da yükseltilerek yere atılması mümkündür.