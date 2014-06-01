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Politika

Bahçeli: Başbakan adaylığı düşünüyor, Gül: Ben de hevesli gördüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile cumhurbaşkanı adayı görüşmesinde ilginç bir diyalog yaşandığı öğrenildi

01 Haziran 2014 11:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başbakan Tayyip Erdoğan için “Başbakan, aday olmayı düşünüyor” sözü üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de “Ben de hevesli gördüm” dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ‘çatı adayı’ ortaya koyabilmek için temaslarını sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinde ilginç bir diyalog yaşandığı öğrenildi.

Vatan’da yer alan habere göre, görüşmede Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nı ilk kez halkın seçeceğini dile getirirken, bu konudaki yasal düzenleme yapıldığı süreçte yaşananlara özel vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 7 yıldan 5 yıla düşülürken, Gül’ün yeniden seçilmesinin önünün kesildiğine dikkati çeken Bahçeli, “Kanun yapıldığı süreçte tartışıldı. Sizin aslında ikinci bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı görevini yürütme hakkınız vardı. 7 yıllık görev süresi 5+5 olarak yeniden düzenlendi. Kardeşlik hukukuna aykırı olarak mevcut Cumhurbaşkanı’nın yeniden seçilemeyeceği hükmü getirildi ve Meclis’ten alelacele çıkarıldı. Ancak sonradan Anayasa Mahkemesi’nden yasa dönünce size yeniden adaylık yolu açıldı” dedi.

Gül ise, “7 yıl ne çabuk geçti, daha dün gibi” demekle yetindi.

 

Gül: Hevesli gördüm

 

Başbakan Erdoğan’ın toplumu ayrıştırıcı bir dil kullandığı ve 76 milyonu kucaklayıcı bir tavır sergilemediğini dile getiren Bahçeli, “Gelişmelere bakılınca, anlaşılan Sayın Başbakan aday olmayı düşünüyor” diye konuştu.

Gül ise Cumhurbaşkanı’nı ilk defa halkın seçeceğini, bu tablonun Cumhurbaşkanlığı seçiminin daha da önemli hale getirdiğini vurgularken, seçimin, “uhuletle ve suhuletle” sonuçlanması gerekliliğine dikkati çekti. Gül, Erdoğan’ın adaylığı konusunda ise, “Ben de kendisini hevesli gördüm” ifadesini kullandı.

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