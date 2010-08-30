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Bahçeli, Barzani'ye silah ve para yardımı mı yaptı?

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mehmetçik katili ve Türkiye'ye meydan okuyan küstah" dediği Barzani'ye 57. hükümetteyken silah ve para verdi.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mehmetçik katili ve Türkiye'ye meydan okuyan küstah" dediği Barzani'ye 57. hükümetteyken silah ve para verdi. Yardımlar, ilgili birimlerin yanısıra MHP'li Sabahattin Çakmakoğlu'nun sorumlu olduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından da kayıt altına alındı.


Sabah gazetesinde yayımlanan Mutlu Çölgeçen imzalı haberin ayrıntıları şöyle...


Sabah, Irak Bölgesel Yönetim Lideri Mesut Barzani'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili önemli bir ayrıntıyı açıklıyor.


Bahçeli'nin "Mehmetçik katili, Türkiye'ye meydan okuyan küstah" olarak nitelendirdiği Barzani yönetimine yapılan nakit para dahil çok kritik yardımlara hükümet ortağı olarak onay verdiği ortaya çıktı.




Barzani'nin talebi


"Çok özel" belge ve bilgilere göre DSP lideri Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümet dönenimde Kuzey Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Barzani ile yapılan görüşmelerde bir takım talepler gündeme geldi. Barzani içinde bulunduğu sıkıntıları gündeme getirerek hükümetten bazı taleplerde bulundu. Barzani'nin bu talebi üzerine konu hükümet ortakları arasında çok gizli bir şekilde değerlendirmeye alındı.



Sınırlı sayıda bakanın haberden olduğu karar sonrasında KDP'nin taleplerinin yerine getirilmesi benimsendi. KDP yönetimine aralıklarla yapılan nakit para yardımını da içeren liste belirlendi. Milli Savunma Bakanı MHP'li Sabahattin Çakmakoğlu'nun da "onay" imzası yer aldığı kararlara hükümetin MHP kanadı herhangi bir şerh koymadı. Buna göre; 1999-2002 yıllarında görev yapan 57. Hükümet döneminde Mesut Barzani başta olmak üzere KDP yönetimine belirli aralıklarla 8 milyon dolar nakit para yardımında bulunuldu. Yine aynı dönemde KDP'ye silah, mühimmat, araç, gereç, giyecek ve yiyecek verildi.




8 milyon dolar


KDP yönetimine yapılan tüm yardımlar devlet birimleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Yardımlar, ilgili birimlerin yanısıra MHP'li Sabahattin Çakmakoğlu'nun sorumlu olduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından da kayıt altına alındı.



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