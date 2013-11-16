Bahçeli: Diyarbakır buluşması ikinci Habur rezaletidir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ta Federe Kürdistan Bölgesi'nin başkanı Mesud Barzani ve Kürt sanatçı Şivan Perwer'le birlikte Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerde bulunmasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başbakan şimdi de kardeşi Barzani ile Diyarbakır'da buluşmuştur. Peşmerge başı ve sözde bir sanatçı Habur'dan Türkiye'ye giriş yapmıştır. Bu ikinci Habur rezaletidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Oberhausen'de Almanya Türk Federasyonu'nun 28. Büyük Kurultay programına katıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kurultayda bir konuşma yapan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

“Ülkemiz zor durumdadır. Başbakan yangına benzinle gitmektedir. Ana vatanda Türklüğü sindirmeye çalışan bir hükümet iş başındadır. Siz burada bayrağınızla iftihar ediyorsunuz ama Türkiye'de bayrağı indirmek için hainlerden destek uman bir yönetim işbaşındadır. Türklükle adeta savaşmaktadır. Başbakan milli ve manevi değerlere üst üste saldırmaktadır. Andımızı kaldırmayı çağdaşlık olarak sunan bu başbakandır… Muhalifleri susturmaya çalışan bu şahsiyettir. Hükümet etnik bölücülüğü palazlandırmış, PKK'yı aklamak için düğmeye basmıştır.

Başbakan şimdi de kardeşi Barzani ile Diyarbakır'da buluşmuştur. Peşmerge başı ve sözde bir sanatçı Habur'dan Türkiye'ye giriş yapmıştır. Bu ikinci Habur rezaletidir. Başbakan, peşmerge ile Diyarbakır'da ortaya çıkmıştır. Bu ülkeye ve Türk milletine zarar verdirmeyeceğiz” dedi.