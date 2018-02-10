Bahçeli: Barajın 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecekler?

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 10 baraj sorunu yaşadıklarına yönelik iddiaları sert bir dille eleştirerek, \"Acaba barajın yüzde 50 artı 1\'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10\'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir\" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanlarını Antalya\'da topladı. Merkez yöneticilerinin de katıldığı, Manavgat\'taki bir otelde düzenlenen kampın açılış konuşmasını yapan Devlet Bahçeli, partisinden ayrılanlara ve Meral Akşener\'in kurduğu İYİ Parti\'ye geçen eski MHP\'lilere sert eleştirilerde bulundu. Özellikle 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminden sonra akla hayale gelmeyecek saldırılarla karşılaştıklarını belirten Bahçeli, teslim olmadıklarını ve acizlik göstermediklerini söyledi.

\"Oyunları bozduk, oyuncuları bozguna uğrattık, bunu hep birlikte yaptık, hep beraber başardık\" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

\"Paradigma değişikliği dediler, iktidar olacağız dediler, böyle gitmez dediler; tertemiz arkadaşlarımızı istismar ederek topladıkları imzalarla kapımıza dayandılar. Hiç yaşanmamış, hiç rastlanmamış rezillikleri sahnelediler. Ahlak gözetmediler, anlayış göstermediler. Yetmedi, tarlalara üşüşüp olağanüstü kongre derdine kapıldılar. Yetmedi, tellere tutunup temellerimizi dinamitlemeye kalkıştılar. Otellerde toplandılar, dedikodu yaptılar, fitne kazanı kaynattılar. Amaç milli şuuru köreltmek, Milliyetçi Hareket\'i karartmaktı. Amaç, Türk milletinin son kalesini kapatmak, son siperini karıştırmaktı. Başardılar mı? Hayır. Sonuç aldılar mı?\"

KÜSKÜNLERE KAPIYI AÇTI

\'Odunlaşanlara karşı olgunluklarını göstereceklerini\' belirten Bahçeli, hizipçilik yapan, huzursuzluk çıkaran, ekipçilik ve dar kadroculuktan medet umanlar kim olursa olsun, gözlerinin üstünde olduğunu söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti:

\"Küskünlükleri telafi edeceğiz, dargınlıkları gidereceğiz, gaflete kapılıp, yanılıp yenilip yanlışa düşen, sonra da vicdanen pişmanlık duyan, safiyane ve dürüst bir şekilde hatasını kabullenenleri tekrar kazanacağız. Ancak bu davaya ihanet etmişleri, mahkeme kapılarında, korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu bile olmayacaktır. Trenden inenler, indikleri yerde kalmışlardır. Rüzgârla savrulanlar, gaza gelip sivrilenler kaybetmişlerdir. İplisini saplısını bilmeyiz, cambazı cümbüşü tanımayız; yapılanları unutmadık, hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık.\"

\'MHP\'NİN BARAJ SORUNU YOKTUR\'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, baraj sorunu yaşadıkları yönündeki iddialara da şu ifadelerle karşı çıktı:

\"Acaba barajın yüzde 50 artı 1\'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10\'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir. Bunlar eski Mısır\'da yaşasalar Hz. Musa\'ya karşı Firavun\'la birleşirlerdi. Bunlar Kerbela\'da olsalar Yezid\'in yanında saf tutarlardı. MHP\'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın diyorum, çatlaya çatlaya, patlaya patlaya dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar.\"

BAHÇELİ\'DEN KILIÇDAROĞLU\'NA: \'NEYİ DOĞRU GÖRÜYORSUN?\'

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Afrin\'in içine girilmesini doğru bulmadığına yönelik görüşlerini de eleştirdi. Bahçeli, \"Peki sen neyi doğru buluyor, neyi doğru görüyorsun Kılıçdaroğlu? ABD\'li askerler YPG\'li katillerle Menbiç kırsalında beraber nöbet tutuyorlar haberin var mı? ABD\'nin Irak ve Suriye\'de IŞİD\'e karşı sürdürdüğü operasyonların en üst düzey sorumlusu olan bir general bozuntusu, YPG\'lilere kahraman diyor, Türkiye\'ye yanlış hesap içinde diyerek parmak sallıyor; hiç duydun mu? Afrin\'e girmeyin demek, PKK/PYD/YPG\'yi arkalamak, kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır. Bu tarihi gaflet, Atatürk\'ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? Afrin\'e girmeyin diyorsun, hadi yarın birileri de çıkıp Hatay\'dan, Kilis\'ten çıkın derse ne yapacaksın, nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Kılıçdaroğlu? Terör örgütleri bu kadar mı gözünüzü boyadı, bu kadar mı aklınızı başınızdan aldı? Bu ülkede ana muhalefet partisinin milli güvenliğimizi köstekleme çabası, jeopolitik arıza vermesi felakettir, aslında başlı başına güvenlik sorunudur\" diye konuştu.

TABİPLER BİRLİĞİ\'NE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon programında Ege\'deki kayalıklarla ilgili yapılan açıklamaya da tepki gösterdi. Bahçeli, \"Birisi çıkar, Ege\'deki haklarımızı çarçur etmek için, üç beş keçinin otladığı kaya parçacıkları diyerek vatanı sabote eder, düşman sevindirir. Nasılsa tuzu kurudur. Birisi çıkar, ÖSO\'ya terörist der, El Kaide\'yle ilişkilendirir ama kendisinin kimlerle ilişkili olduğunu itiraf edemez. Başında Türk olan ama Türklüğün utancı, Türk düşmanlarının gözetleme kulesi, Türk katillerinin aşı suyu ola bir mesleki örgüt, PYD\'ye çalışır, YPG ile oynaşır, PKK\'yla düşer kalkar. Sonrada isminden Türk ifadesi kalkmasın diye feryat eder\" dedi.

\'BUNLARIN NESİ TÜRK\'TÜR?\'

Türk Tabipler Birliği\'nin, ahlaken ve vicdanen yok hükmünde olduğunu da söyleyen Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk\'tür ki ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir. Kürt kökenli kardeşlerimin PKK\'yla, PYD\'yle bağ ve bağlantısı nasıl yoksa, Türklüğün de Tabipler Birliği\'yle bir ilgi ve yakınlığı olmamıştır. Nitekim haklarında yapılacak siyasi ve hukuki tasarrufları desteklediğimizi bu vesileyle kararlılıkla belirtiyor, Cumhurbaşkanı\'na duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.\"

MHP\'nin Antalya kampı yarın Devlet Bahçeli\'nin yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.



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