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Politika

Bahçeli Bakan Davutoğlu'nun görüşme talebini reddetti!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'daki gelişmeler konusunda muhalefeti bilgilendirme turuna çıkıyor.

22 Mart 2011 02:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'daki gelişmeler konusunda muhalefeti bilgilendirme turuna çıkıyor. Davutoğlu'nun yarın CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşeceği açıklanırken MHP, Dışişleri Bakanı'nın randevu talebini reddetti.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya konusunda muhalefeti bilgilendirme ziyaretleri kapsamında yarın saat 11.00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Libya konusunda Meclis'te temsilcisi bulunan ve yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Davutoğlu, yarın saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.


MHP'den ret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya  konusunda bilgilendirmek için görüşmek isteyen Dışişleri Bakanı Ahmet  Davutoğlu'na randevu vermedi.

Bahçeli, Davutoğlu'nun randevu  talebini, “Kamuoyunu bilgilendirsin” diyerek reddetti.

Davutoğlu, AKP grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını  yanıtlarken, Libya'daki gelişmeler konusunda, “Meclis'te temsilcisi bulunan ve  yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğiz” demişti.

Bu arada Davutoğlu, AKP grup toplantısı çıkışında gazetecilerin TBMM'deki oturumun kapalı olup olmayacağı yönündeki sorularında ''Kapalı olabilir'' yanıtını verdi.


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