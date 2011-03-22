Bahçeli Bakan Davutoğlu'nun görüşme talebini reddetti!

T24

MHP'den ret

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya konusunda muhalefeti bilgilendirme ziyaretleri kapsamında yarın saat 11.00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Libya konusunda Meclis'te temsilcisi bulunan ve yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Davutoğlu, yarın saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya konusunda bilgilendirmek için görüşmek isteyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na randevu vermedi.Bahçeli, Davutoğlu'nun randevu talebini, “Kamuoyunu bilgilendirsin” diyerek reddetti.Davutoğlu, AKP grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Libya'daki gelişmeler konusunda, “Meclis'te temsilcisi bulunan ve yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğiz” demişti.Bu arada Davutoğlu, AKP grup toplantısı çıkışında gazetecilerin TBMM'deki oturumun kapalı olup olmayacağı yönündeki sorularında ''Kapalı olabilir'' yanıtını verdi.