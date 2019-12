-BAHÇELİ: ''BADEM BIYIKLILAR ORDUSU KURMAYA ÇALIŞMA'' DÜZİÇİ (A.A) - 03.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile restleşmenin milletle restleşmek anlamına geldiğini belirterek, ''TSK'dan elini çek. Başkalarının aklına uyarak kendine has bir badem bıyıklılar ordusu kurmaya çalışma'' dedi. Bahçeli, Osmaniye'nin Düziçi ilçe belediyesinin kent meydanında düzenlediği toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin gözbebeği olduğunu belirterek, neredeyse her evde bir gazi ile şehit yakını bulunduğunu söyledi. Askerin arasında ''darbeci'' olan varsa ''pirinçten taşı ayıklar gibi'' ayıklanmasını isteyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Ama taş askerin içinde kalacak, pirincin hepsini karalayabilecek bir propaganda ile Türk Silahlı Kuvvetlerine alçakça saldırmak, onu sorgulamak, hiç bir Türk milletinin ferdinin kabul edemeyeceği bir anlayıştır. O sebepten dolayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden elini çek. Başkalarının aklına uyarak kendine has bir badem bıyıklılar ordusu kurmaya çalışma. Silahlı Kuvvetlere sahip çık, her türlü imkanı tanı ve terörle mücadeleyi de siyasi iktidar olarak gerekli talimatı ver, Türkiye'yi bu dertten kurtar' dememiz gereken yerde, terörle bugüne kadar mücadele eden bütün komutanlar ya emekliye ayrılıyor ya açığa çıkarılıyor, hepsi AKP Hükümetini uzaklaştırmaya çalışan insanlar olarak damgalanıyor.'' Televizyon kanallarında ''yandaş, besleme konuşmacıların gece-gündüz Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta heyetine saldırdığını'' ifade eden Bahçeli, bu gidişatın hayırlı olmadığını söyledi. Nereye güvendikleri meçhul bazı kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile restleşmeye çalıştığını ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Siz kimsiniz? TSK ile restleşme cesaretini nereden buluyorsunuz? TSK ile restleşmek demek milletle restleşmeyi tercih etmek demektir. Milletle restleşmek istiyorsan haydi hodri meydan, gel 12 Haziran 2011'e boyunun ölçüsünü al git. Bu konu seçim döneminde çok istismar ediliyor. Bazı temiz, inanmış inançlı Müslüman kardeşlerimizin aralarına sızarak Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine bazı sözlerin söylendiğini duyuyor ve şahit oluyoruz. Halkı Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı getirmek doğru bir yaklaşım değildir. O temiz ve mübarek insanımız da yalanın ne olduğunun farkına varsın. Güneydoğu'daki mücadelede eğer Silahlı Kuvvetler bir takım zafiyet gösteriyorsa Düziçi'ne gelen şehitler nereden geliyor? Ama bunu kalkar da Silahlı Kuvvetlerin kendi yönetiminin hatalarına bağlayarak vatandaşa 'Bak görüyorsun evlatların ölüyor bunu bu Silahlı Kuvvetler yapıyor'' gibi kara bir propaganda yaparak PKK'nın bir takım militanlarına yalakalık yapmak doğru değildir.''