Bahçeli, Atatürk'ün benzeri ile fotoğraf çekilmek istemedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü (27 Ocak 2015) Meclis Grubu’nda, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksal Kaya’nın isteğini geri çevirdi.

Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sert eleştirilerde bulunarak, “Başbakan Saray’a zimmetlenmiş, mizaç ve meşrebini Saray’a göre sabitlemişse diyeceğim şudur: Sayın Davutoğlu, inanma dostuna, saman doldurur postuna. Türkiye gözlerini yummak üzeredir, Beştepe Hanedanlığı’nın kuklası olan Davutoğlu başka havalardadır” diye konuştu. Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

Saray’daki değil Ermenek’teki Recep

“Davos’ta maval okuyan Başbakan, Somali’de atıp tutan Cumhurbaşkanı size söylüyorum, uzaklara gitmeyiniz, başka yerlerde mağdur aramayınız. Saray’daki Recep değil, Ermenek’teki Recep mağdurdur. Kaçakçı Rıza değil, Balıkesirli Rıza mağdurdur. Saray’a kapatılmış Davutoğlu değil, evlatlarımız mağdurdur. Millete gelince yok diyen, başka coğrafyalara gelince israfın dibini boylayan; çiftçimiz isteyince azarlayan, Suriyeli sığınmacılara milyar doları harcayan bu iktidarın emin olunuz ki yatacak yeri, kaçacak deliği yoktur.

Fotoğraf çektirmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grubu’nda, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Atatürk’e benzerliği ile tanınan Göksal Kaya’nın isteğini geri çevirdi.