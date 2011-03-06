-BAHÇELİ: ANKETLER VATANDAŞI ŞARTLANDIRIYOR ADANA (A.A) - 06.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu anketler vatandaşı şartlandırıyor. AK Parti'nin üçüncü defa iktidar olması için Recep Tayyip Erdoğan'a esir yapmaya çalışıyorlar'' dedi. Bahçeli, Adana'da dün başladığı temasları çerçevesinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'i de ziyaret ederek, brifing aldı. Daha sonra ilçe meydanında yaptığı konuşmada Bahçeli, Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1946'dan bu yana yönetiminde çeşitli nedenlerden dolayı tıkanmalar yaşandığını söyledi. Bahçeli, bu ara rejim dönemlerinin ve darbelerinin ülke sorunlarını çözmediğini, aksine ağırlaştırdığını ifade etti. Bunun çözümünün demokrasi içerisinde bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bunun için seçimlerin çok önemli olduğunu, 12 Haziranda da ülkenin geleceği için bir karar verileceğini, bunun karar anı olduğunu söyledi. Kamuoyu anketlerinin vatandaşı yanlış yönlendirdiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bu anketler vatandaşı şartlandırıyor. AK Parti'nin üçüncü defa iktidar olması için Recep Tayyip Erdoğan'a esir yapmaya çalışıyorlar. Ama aynı araştırmanın içinde soruluyor, 'Ülkenin temel meselesi nedir?' denildiğinde 'işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk' deniliyor. O zaman burada bir çelişki var. Ülkede işsizlik yaygınsa yoksulluk devam ediyor, yolsuzluk var ise o zaman mevcut iktidarın başarılıymış gibi gösterilip, halkın onu tekrar seçmesi bir çelişkidir. Halk işsizlikten, yolsuzluktan, yoksulluktan mı memnundur. Soruyorum sizler bunlardan memnun musunuz? Hal böyleyse üçüncü dönem AKP'ye oy verme gibi bir durumunuz olabilir mi? O zaman kamuoyu araştırmaları yanlış, millet doğrudur. Millet iktidara getirdiği gibi götürmesini de bilir.'' Bahçeli, bir esnafın iktidar partisi dışındaki bir partiyle uğraşması halinde hemen baskı altına alındığını, vergi levhasıyla korkutulduğunu savunarak, şöyle devam etti: ''Ama görmüyor ki Ortadoğu'da alev var. Halk ayaklanıyor. Oradaki ayaklanmalar bulaşıcı hastalık olarak Türkiye'ye gelsin istemiyoruz. Türkiye'de halkın ayaklanması bizi başka bir yönden felakete sürükler. İşte Hakkari, Şemdinli, Cizre'yi görüyorsunuz. Çocuklar ve kadınlar öne sürülerek çatıştırılıyorlar. Bunlar da bir ayaklanma provasıdır. Bütün bunları gördüğünüz zaman daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bugünkü diktatör heveslilerine karşı, daha dikkatli davranarak her hangi bir kargaşayı, bir ayaklanmayı Türkiye'ye bir bulaşıcı hastalık gibi getirmek isteyenlere fırsat verdirmemek için 12 Haziran'da, bugünden itibaren 98 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan'a 'güle güle' derseniz Türkiye huzura kavuşur. Recep Tayyip Erdoğan söylüyor, sıkıştığı yerde, 'bizi millet getirdi, size ne oluyor' diyor. Bizler kaya kovuğundan mı çıktık, gittik meclise?'' Ardından Saimbeyli ilçesini ziyaret eden Bahçeli, yaklaşan seçimler öncesi, devlet yardımlarının arttığını belirterek, ''AKP kemendinin boynunuza geçmesine izin vermeyin. Bunların ayaklarının yere basması lazım'' diye konuştu. Bahçeli, son olarak Tufanbeyli ilçesini geçerek, partisinin ilçe binasının açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bahçeli, ''1923'ten bu yana ülkenin gelişmesi için çaba gösterenleri inkar etmek doğru mu? Her şeyi kendisinin yaptığını söylemesi koca bir yalan değil mi?'' dedi.