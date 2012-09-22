Bahçeli: Alan'ın yanında durmaya devam edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balyoz davasında alınan karara tepki göstererek, Engin Alan'ın yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün kararı açıklanan Balyoz davasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ''21 ay süren, birçok tartışma ve muammaya sahne olan sözde darbe davası neticesinde, verilen kararın vicdanları kanattığı ve adaletsizliği tescil ettiği gün gibi meydandadır'' ifadesini kullandı.

''Başta 28 Şubat süreci olmak üzere, geçmişin rövanş ve intikamını almak adına adaletin gölgelendiği ve tarumar edildiği izleniminin'' gittikçe güçlendiğini öne süren Bahçeli, şöyle devam etti:

''İktidarın tesir ve güdümünde bağımsızlığını, inandırıcılığını ve güvenirliğini yitirdiği yönünde genel kabul bulunan hukuk anlayışı, adil olmayan yargılama ve tarafsızlığını kaybetmiş bir yöntemle adeta bölücü terörle mücadeleyi de hesaba çekmiştir. PKK terör örgütüyle azim ve cesaretle mücadele eden kahramanların toptancı bir yaklaşımla darbecilerle ve darbe heveslileriyle aynı kategoride değerlendirilmesi bu sarih gerçeği göstermektedir. Hainler dışarıda rahatça gezerken, terörle mücadele eden değerli isimlerin cezalandırılması Türkiye'nin içine düşürüldüğü vahim manzaranın ve ayıbın en hazin görüntüsüdür. Bu itibarla PKK terörünün, ülkemizi kan gölüne çevirdiği bir süreçte mahkemece verilen kararın şaibeli, her türlü yorum ve tartışmaya açık yönleri olduğu ortadadır.''

'Mahkeme kararlarına saygımız var ama...'

Bahçeli, MHP'nin hukuka ve mahkeme kararlarına saygısı bulunmakla birlikte, bugün verilen kararları makul ve tutarlı bulmasının mümkün görülmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

''İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan ise maalesef 18 yıl caza alarak tarifi ve tevili olmayan bir hukuk garabetine maruz kalmıştır. Millet vekaletini seçimle almış bir milletvekilinin mesnetsiz ve haksız yere cezalandırılması, millet iradesine sürülmüş kara bir leke, telafisi çok zor olacak hakaret ve saygısızlıktır.

Bundan sonra İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve henüz gerekçesi açıklanmayan kararın itiraz aşaması bulunmaktadır. Söz konusu adaletsizliğin giderilmesi, verilen kararın siyasi içerikten arındırılması için Yargıtay safhasında mutlaka tashih ve tamiri yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki hukuk herkes içindir ve herkese bir gün lazım olacaktır. Verilen karar ne olursa olsun, Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan'ın suçsuz olduğuna inandığından yanında durmaya sonuna kadar devam edecektir.''

Yeniçeri: Bu mahkemelerin görevi bitmiştir

MHP Milletvekili Korgeneral Engin Alan'ın 18 yıl hapis cezasına çarptırılması MHP'de tepki yarattı. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır çıkan sonuçtan üzgün olduğunu belirtti.

ANKA ajansına konuşan MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de, "Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Nihai karar değil. Özel yetkili mahkemenin verdiği karar. Demokratik hukuk devletinde yeri olmadığı için bunu Meclis'te kaldırdık. Şu anda gerekçeli kararı bilmiyoruz. Mahkemedir mahkeme kararlarına saygılı olmak lazım. Yargıtay'da itirazımızı yapacağız. En kötü karar karasızlıktan iyidir. Bu mahkemelerin görevi bitmiştir" dedi.

Tepkisin Twitter'daki sayfasında dile getiren MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise "Engin Alan 18 yıl cezayı haketti. Orduevlerinde âlem yapmak yerine, gitti Kuzey Irak'da PKK kamplarını dağıttı" diye yazdı.