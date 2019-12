Bahçeli: AKP'nin biraz insafı kaldıysa

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''YGS'de şifre'' iddiaları ile ilgili, ''AKP hükümetinin biraz insaf ve izanı kaldıysa, yayılan pis kokunun ve şaibenin ortadan kaldırılması için lazım gelen her girişimi yapması gerekecektir" dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''YGS'de şifre'' iddiaları ile ilgili, ''ÖSYM Başkanını ve kurumun faaliyetlerini kapsayacak şekilde, teferruatlı bir idari soruşturmanın mutlaka başlatılması ve devam eden adli soruşturmaya destek olunması doğru ve yerinde olacaktır'' dedi.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, işleyen hukuki sürecin bir an önce tamamlanarak, mağdur olan milyonlarca öğrencinin ve yakınlarının vicdanlarını rahata erdirecek bir sonucun ortaya çıkarılmasının gecikmeksizin sağlanması gerektiğini belirtti.



MHP lideri Bahçeli, şunları şunları söyledi:



''AKP hükümetinin biraz insaf ve izanı kaldıysa, yayılan pis kokunun ve şaibenin ortadan kaldırılması için lazım gelen her girişimi yapması gerekecektir.



ÖSYM Başkanını ve kurumun faaliyetlerini kapsayacak şekilde, teferruatlı bir idari soruşturmanın mutlaka başlatılması ve devam eden adli soruşturmaya destek olunması doğru ve yerinde olacaktır. Ayrıca ÖSYM eski başkanının korktuğundan dolayı konuşamadığına dair ifadesinin de üzerine gidilmeli; kimlerin baskı, şantaj ve tehdidine maruz kaldığı net bir biçimde açığa çıkarılmalıdır.



En ufak bir adaletsizliğin tespiti ve eşitliği sarsıcı bir uygulamanın ortaya çıkması halinde bile Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın iptali ve teşkil edilecek bir komisyon marifetiyle de sınavın yenilenmesi sağlanmalıdır.''