Bahçeli, AKP'lilerden oy istedi: 'Nereye gidiyorsun emmioğlu' deyin

Osmaniye'de halka hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çözüm sürecinde hükümetin ülkeyi kardeş kavgasına sürüklediğini öne sürdü. AKP'li seçmenden oy isteyen Bahçeli, "Partimize destek veriniz. Fakat partinizi de uyarmaktan vazgeçmeyiniz. 'Nereye gidiyorsun emmioğlu?' deyiniz" ifadesini kullandı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim bölgesi Osmaniye'de AKP'li seçmenden oy isterken, terör sorununa çözüm sürecinde hükümetin ülkeyi kardeş kavgasına sürüklediğini öne sürdü.

MHP Lideri, İmralı görüşmelerine "Başbakan, Öcalan'la görüşmüyorum diyordu, şimdi neredeyse akraba oldu'' sözleri ile tepki gösterdi.

Bahçeli, "Partimize destek veriniz. Fakat partinizi de uyarmaktan vazgeçmeyiniz. 'Nereye gidiyorsun emmioğlu? deyiniz" dedi.



Nalburdan sapan aldırdır



Devlet Bahçeli, Osmaniye gezisinin ikinci gününde konakladığı otelde partisinin kurmaylarıyla kahvaltı yaptıktan sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bir süre partililerle görüşen Bahçeli, daha sonra parti binası yanındaki yeniden düzenlenen Rahime Hatun Meydanı'nı gezdi.

Osmaniye Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışına geçen Bahçeli, yolda bir nalbura uğrayıp, işyeri sahibiyle sohbet etti.

Bahçeli yanındakilere nalburda sapanlardan bir tane satın alınmasını istedi. Osmaniye Ülkü Ocakları hizmet binasının açılışını yapan Bahçeli, daha sonra Cevdetiye Beldesi'nde park açılışı yaptı.



'Önce milletim, sonra ülkem, sonra partim'



Yaklaşık 300 kişiye hitap eden Bahçeli, AKP iktidarını eleştirip, AKP seçmeninden oy istedi.

Önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ülke geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, vatandaşların bu seçimlerde 10 yıldır iktidar olan AK Parti'yi uyarması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çözüm bekleyen bir çok sosyal ve ekonomik sorunu olmasına AK Parti iktidarının çok farklı konularla uğraştığını kaydeden Bahçeli şöyle konuştu:

"Siyasi iktidar, Türkiye'de milli devlet, üniter yapı, milli ve manevi değerlerimiz, toprak bütünlüğümüz ve sosyal dokumuzu çok ciddi anlamda tehlikeye atan bir davranış ortaya koymaktadır. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Değişik siyasi partilere mensup olabiliriz. Değişik partilere oy vermiş olabiliriz. Değişik partilerin yöneticisi olabiliriz. Aday olabiliriz. Bu sizin en tabi demokratik hakkınızdır. Ama öyle günler var ki, 'önce milletim, sonra ülkem, sonra partim' demek mecburiyetindeyiz.



''Nereye gidiyorsun emmioğlu' deyin'



İşte bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimden bunu bekliyorum. Partimizi yine seviniz. Partimize destek veriniz. Fakat partinizi de uyarmaktan vazgeçmeyiniz. 'Nereye gidiyorsun emmioğlu?' deyiniz. 'Bu gidişinde hayır yok' diyelim. Biraz eline ayağına çeki düzen verelim. Yoksa memleketimiz kardeş kavgasına sürüklenecek.



'Gitsin filmlerini çevirsinler'



63 tane ne üdüğü belirsiz, kafası karışık, PKK'nın ne manaya geldiğini bilmeyen insanlarla, şu güzide insanlar ikna edilebilir mi? Bu Akil İnsanlar, Cevdetiye'ye geldiği zaman, memleketinize sahip çıkın. Birliğinize sahip çıkın. Bu milletin evlatlarını etnik köken, mezhep farkıyla ayırmaya fırsat vermeyin. Sorularınızla bunları perişan edin. Gitsin filmlerini çevirsinler. Gitsin şarkılarını söylesinler. Gitsin televizyonlarda yandaş olarak Recep Tayyip Erdoğan'a başka yönden hizmet etsinler."