-Bahçeli: AKP zihniyeti eziyet etmektedir ISPARTA (A.A) - 16.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonuna tepki göstererek, ''Halka hizmeti Hakka hizmet bilen Üç Hilal kadrolarının millet emanetine hıyanetlik etmesi asla söz konusu değildir'' dedi. Bahçeli, toplu temel atma ve açılış törenine katılmak için geldiği Isparta'da vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek başlayan Bahçeli, ''Hizmetler üst üste yığıldıkça, Isparta'nın gülü başka açacak'' diye konuştu. Günaydın'ın söz verdiği alt ve üst yapı çalışmalarını hızla hayata geçirdiğini anlatan Bahçeli, ''Isparta Belediyesi ne dediyse yaptı, ne söz verdiyse yerine getirdi. Çünkü bizde hayal tacirliği yoktur, umut simsarlığı yapılmamaktadır'' dedi. Belediye hizmetlerinde zaman sınırlaması olmadığını kaydeden Bahçeli, bir kişinin bile çaresizlikten kıvranması, ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda kendilerinin de rahat edemeyeceğini dile getirdi. Isparta Belediyesi'nin başarılarının ödüllendirilmesi gerekirken bir operasyonla karşı karşıya kaldığını savunan Bahçeli, şunları söyledi: ''Ne var ki başarının ödüllendirilmesi, değilse bile takdir edilmesi gerekirken, AKP zihniyeti belediyemize karşı acımasızca eziyet etmektedir. Isparta'da hizmetler güneş gibi yükselirken, maalesef iftiralar, asılsız suçlamalar gemi azıya almıştır. Belediyemizin performansından rahatsız olan mihraklar kollarını sıvamışlar ve çamur atmak için sıraya girmişlerdir. Yapılan baskınlar, gözaltılar, belediyemizle vatandaşımızı karşı karşıya getirmek için kurulan kumpaslar hepinizin gözleri önünde gerçekleşmiştir.'' ''Doğruluktan ve dürüstlükten beslenen'' belediyecilik anlayışlarını sorgulatmaya, yıpratmaya ve tartıştırmaya kimsenin gücü ve nefesinin yetmeyeceğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''AKP, belediyelerimizle uğraşacağına ilk önce kendi yönetimindeki yerel yönetimlere dikkat kesilmeli, kokuşmanın ve dağ gibi biriken yolsuzlukların gereğini yapmalıdır'' diye konuştu. Saklayacakları ve gizleyecekleri bir şeyin olmadığını belirten Bahçeli, haramla helali ayırma konusunda feraset noksanlıklarının bulunmadığını kaydetti. Yargı sürecinin en kısa zamanda sonuçlandırılmasını beklediklerini dile getiren Bahçeli, ''Halka hizmeti Hakka hizmet bilen üç hilal kadrolarının millet emanetine hıyanetlik etmesi ise asla söz konusu değildir. AKP hükümeti MHP'li belediyelerle uğraşmaktan, suç oluşturmak için karanlık odalarda iftira üretmekten vazgeçmeli ve ayağını denk almalıdır'' dedi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sabrımız asaletimizden, vakarımız inançlarımızdan, gücümüz milletimizin desteğinden kaynaklanmaktadır. Bu kararlı ve milli duruşumuzu yanlış yorumlayanlar, eninde sonunda kaybetmeye mahkumdurlar. Zulümle abad olunamayacağını başka ülkelerin yöneticilerine sürekli hatırlatan siyasi zihniyetler, gün gelecek yandaşlarıyla ve haramzade yol arkadaşlarıyla hesap vermekten kesinlikle kurtulamayacaklardır. Yaptıkları eziyetlerin, hak kayıplarının, neden oldukları tahribatların hesabını bir bir verecekler ve müfteriliklerinin vebaline sonuna kadar katlanacaklardır.'' Türkiye'nin kasvetli ve çok sıkıntılı bir dönemden geçmekte olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin her yönden kuşatıldığını, iç ve dış güvenlik sorunlarının giderek ağırlaştığını söyledi. -Ekonomik sorunlar- Konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen Devlet Bahçeli, işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin milleti perişan ettiğini öne sürerek, şöyle konuştu: ''Başbakan Erdoğan'ın teğet geçtiğini iddia ettiği kriz, aziz vatandaşlarımızı bezdirmiş ve yaşama sevinçlerini boğmuştur. Bize bir şey olmaz yalanları, ekonomik afetin acı sonuçlarını gizleyememiş ve üzerini de örtememiştir. Hepiniz görüyor ve bire bir yaşıyorsunuz, son vergi zamları AKP'nin vicdansızlığını ve zalimliğini bir kez daha göstermiştir. Milletimizle alay edercesine zammı güncelleme olarak takdim eden AKP zihniyetinin gerçek niyet ve karanlık yüzü yeniden ortaya çıkmıştır. Elektrik ve doğalgaz zammından hemen sonra vergilerdeki fahiş artışlar sizlerin dayanma gücünü eritmiş ve bitirme noktasına getirmiştir. 'Zam yapmayalım da Yunanistan'ın durumuna mı düşelim' diyen Başbakan'ın, bütün maskesi böylelikle düşmüş ve ekonomideki aczi bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu ifadeler, Türkiye ekonomisinin büyük bir bunalım ve kriz ağının içinde olduğunun itirafıdır. Zamları cankurtaran olarak değerlendiren Başbakan Erdoğan ve hükümeti, yılların birikimini yemekten, yan gelip yatmaktan ve bol keseden harcamaktan başka bir şey yapmamıştır. Başka ülkelere milletimizin parasını seferber ederken Yunanistan olacağımızı aklına getirmeyen Başbakan'ın, zam yağmurunu milletimize reva görünce birden bire bu örneği hatırlamış olması garabettir.'' Mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi tartışmalarına da değinen Bahçeli, ''Vatandaşlarımızın tatiline göz diken, verimli çalışmayı özendirmesi gerekirken, tatilleri de mesai kapsamına almayı planlayan izansız iktidar, hak ettiği dersi inşallah misliyle alacaktır'' dedi. Bahçeli, konuşmasının ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile beraber, aralarında Bims Blok Üretim Fabrikası, oymacılık ve ahşap üretim tesisinin de bulunduğu açılış ve bazı tesislerin temel atma töreni dolayısıyla hazırlanan kurdelayı kesti.