Bahçeli: AKP ve Erdoğan ders çıkarsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi kararından memnun olduğunu bildirerek, "Erdoğan ve AKP yöneticileri yaşanan bu süreçten gerekli dersleri çıkarmalı" dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Herkes bu karara saygı göstermek durumundadır. Başbakan Erdoğan ve AKP yöneticileri de yaşanan bu süreçten gerekli dersleri çıkarmalı ve Anayasal düzenle kavgalı ve devletin kuruluş ilkeleriyle sorunlu olmanın demokratik rejimi tehlikeye atacağını artık anlamalıdır. Milletin verdiği yetkiyle iktidar olanların Anayasal düzene uygun hareket etmeleri ve meşruiyet yolundan ayrılmamaları bir zorunluluktur. Başbakan Erdoğan ve arkadaşları millet iradesinin siyasi iktidarlara istediği her şeyi yapmak için verilmiş bir ruhsat olmadığını idrak etmek durumundadır.

