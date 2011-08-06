Bahçeli: AKP, TSK'yı yıpratmaktan vazgeçmeli

T24 - YAŞ toplantısını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AKP hükümeti bundan böyle TSK ile uğraşmaktan ve yıpratmaktan vazgeçmeli, demokratikleşme maskesiyle yargısız infaz girişimlerinden biran önce uzaklaşmalıdır" dedi.



Bahçeli'nin yazılı açıklaması şu şekilde:



"YAŞ toplantılarının iki yıldır üst üste sorun ve çekişme alanı haline gelmesi fazlasıyla düşündürücüdür.



AKP hükümetinin, TSK’ya yönelik üzeri hiç küllenmeyen kin ve kızgınlıkları bugünkü tartışmalara zemin hazırlayan asıl ve esas nedendir. Bununla birlikte, hukuken hala bir sonuca ulaşmamış olan sözde darbe iddialarının, TSK üzerinde aşırı bir baskı ve sindirme mekanizması haline geldiği ayan beyan ortadadır. Özellikle, yakın coğrafyalardaki karışıklıkların ve karmaşanın ileri düzeye ulaştığı dikkate alındığında, Türk ordusunu bir plan dâhilinde zayıflatmak ve küresel hedefler doğrultusunda dönüştürmek için yoğun bir faaliyet yürütüldüğü anlaşılmaktadır"

"Abesle iştigal olduğu kadar çirkin de olmuştur"



"TSK’nın, suç şebekesi gibi gösterilmeye çalışılmasında; AKP’ye istikamet veren uluslararası çevrelerin, güç merkezlerinin ve içinde bulunduğumuz coğrafyayla ilgili emelleri bulunanların etkili olduğu görülmektedir. Bu zamana kadar içerideki meşruiyetini dışarından elde ettiği ittifaklarla sağlamlaştırmaya çalışan AKP iktidarının, kendi varlığına engel olarak gördüğü ne varsa türlü yollarla etkisizleştirmeye çabaladığı bilinen bir gerçektir. İçi doldurulmamış, asıl anlamıyla benimsenmemiş ve dönemsel ihtiyaçlara göre her kalıba dökülen; sivilleşme, demokratikleşme, vesayeti kaldırma ve normalleşme kavramları AKP’nin kalkanı olmuş ve adeta kavga aracı haline getirilmiştir. Bu çerçevede YAŞ toplantılarındaki oturma düzenine bile abartılı anlamlar yükleyerek normalleşme iddialarının bir kez daha gündeme getirilmesi abesle iştigal olduğu kadar çirkin de olmuştur"

"Yargısız infaz girişimlerinden bir an önce uzaklaşmalıdır"



"Üstelik Başbakan Erdoğan’ın kendi ordusuna karşı zafer kazanmış bir komutan gibi takdim edilmesi en hafif tabirle densizlik ve işgüzarlıktan başka bir anlam taşımamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi her şeye rağmen, Türk ordusunu kuşatan yoğun psikolojik operasyonun belirleyiciliği altında yapılan YAŞ toplantılarının neticelenmesini ve meydana gelen devlet krizinin alevlenmeden söndürülmesini olumlu bir gelişme olarak görmektedir. AKP hükümeti bundan böyle TSK’yla uğraşmaktan ve yıpratmaktan artık vazgeçmeli, demokratikleşme maskesiyle yargısız infaz girişimlerinden bir an önce uzaklaşmalıdır. Darbe iddialarını konu alan yargı süreçlerinin acilen sonuçlandırılarak darbe heveslisi kim varsa TSK’dan temizlenmesi sağlanmalı ve Türk ordusu tartışmaların içinden süratle çıkarılmalıdır.



