Bahçeli: AKP nezaketsizliği doruğa çıkardı

Devlet Bahçeli: AKP seçim döneminde kamu imkânlarını kullanarak, istismar ve nezaketsizliği doruğa çıkardı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin MHP açısından başarılı geçtiğini, partisinin ülke genelinde oy oranını ve belediye başkanlığı sayısını yükseltip bu demokratik sınavdan güçlenerek çıktığını’ bildirdi.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.



‘AKP’nin kamu imkânlarını alabildiğine kullandığı, istismar ve nezaketsizliğin doruğa çıktığı, üslubun çirkinleştiği bir seçim dönemi sonunda aziz milletin sandık başına gittiği’

görüşünü dile getiren Bahçeli, ‘Seçim propagandaları döneminde, tek başına iktidar gücünü ve emrindeki devlet kadrolarını kendi siyasi ikbali için kullanmaktan çekinmeyen Hükümet'in, kamuoyunu sürekli yönlendirme çabasında olduğu bilinen bir gerçektir’ iddiasında bulundu.



Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: ‘Yandaş medya unsurlarına kadar uzanan karartma, dayatma ve yönlendirmelerin seçmenin eğilimlerine nispeten yansıdığı anlaşılmaktadır.



Bütün bu olumsuzluklara rağmen 29 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, MHP açısından başarılı geçmiş, partimiz ülke genelinde oy oranını ve belediye başkanlığı sayısını yükselterek bu demokratik sınavdan güçlenerek çıkmıştır.



Ülkeyi dar boğaza sürükleyen siyasetçilere ders verilmesi için bir fırsat olarak gördüğümüz bu seçimin bir başka sonucu ise ülkemizi 6 yıl 4 aydır yöneten İktidar Partisi'nin ciddi sayılacak bir kayba uğramış olmasıdır.



Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi bu sonucu doğru okumalı, Türkiye'nin bekası ve esenliği ile milletimizin huzur ve refahı için bundan sonra uygulayacakları politikalarda milletimizin uyarısını dikkate almalıdır.



Milletimizin yanılmaz sağduyusuna güvenerek, sandığın verdiği siyasi mesajları başta iktidar partisi olmak üzere her parti ve siyaset kurumu iyi değerlendirmeli ve yeni dönemde siyasete daha çok uzlaşma, daha fazla işbirliği ve karşılıklı saygı hâkim olmalıdır.



MHP, milletinin kendisine verdiği yetki ve destek ile gösterdiği teveccühle yeni bir görev ve sorumluluk üstlenmiş olup bunun gereğini milli menfaatler doğrultusunda daha etkili ve kararlı bir muhalefet anlayışıyla yerine getirecektir.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresinde partimizin yükselişi yolunda var gücüyle çalışan, milletimizle kucaklaşan, bütün imkânlarını seferber eden aziz teşkilat mensuplarımıza, adaylarımıza ve dava arkadaşlarımıza fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.



MHP'ye ve değerli adaylarına destek olmuş bütün vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Sonuçların milletimize, demokrasimize ve partimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.’



