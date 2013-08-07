Bahçeli: AKP küresel ve bölgesel planlar gereğince TSK'yı pasif hale getirmiştir

MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra Ergenekon davasına ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, masum ile suçluların birbirine karıştırıldığını savunarak, “Silivri, TSK’nın yargılandığı bir zulümhaneye dönmüştür” dedi.

Ergenekon davasının siyasallaştığını, masumların darbecilerle karıştığını, mahkemenin müebbet konusunda çok bonkör davrandığını belirten Bahçeli, "Geçmiş ile hesaplaşma ve rövanş alma davanın sulanmasına hizmet etti. Doğru ve yanlış birbirine girdi. Darbe ile ilgili kuşkular sağlam delillerle temellendirilemedi. Gizli tanıklık önemli yer işgal etti. Parmaksız Zeki bile kaile alınmış TSK zan altında bırakılmıştır" ifadesini kullandı.

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

Dava başından itibaren siyasi mülahazalara açıktır. Usul konusunda kastı aşan yaptırımlar vicdanen rahatsız etmedi. Silivri çilehaneye dönüştü. TSK'daki ve sivildeki değerli vatandaşların adları terör örgütü ile anıldı. Bunlar müfterilik olarak anılacaktır...

Türk halkı bu tezgahı bağışlamayacaktır. Masum ve suçlular biribine karıştırıldı darbeci safına masum kişiler konuldu. Dava inandırıcılığı yitirmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi önüne gelene ceza yağdırmıştır. Mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbette çok bonkör davranmıştır.

Başbakan Yardımcısı Geçmiş olsun diyerek dalga geçti. Danışmanı da Türk demokrasisinde dönüm noktası ve hesaplaşma dedi. Evet doğrudur hesabı görülen Türk milletidir. Türkiye cumhuriyetidir. AKP küresel ve bölgesel planlar gereğince TSK'yı pasif hale getirmiştir. Hükümetin atadığı Cumhurbaşkanı'nın onayladığı Genelkurmay Başkanı Başbuğ'a müebbet vermek adil midir? İnsanlığa sığacak mıdır?

Mahkemenin tespit ettiği cebir şiddet nerededir.