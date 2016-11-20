"Bahçeli, 'AKP içinde 47'si eski 89 milletvekilinin FETÖ'cü olduğu konuşuluyor' dedi" iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP’li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda "AKP içinde 47'si eski 89 milletvekilinin FETÖ'cü olduğu konuşuluyor. Herkese dokunuluyor ama bir tek siyasi ayağa dokunulmuyor" dediği öne sürüldü.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Bahçeli'nin toplantıda 15 Temmuz darbe girişişimine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı iddia edildi:

“Her darbenin bir siyasi konseyi vardır. Bu darbenin de konseyi ortaya çıkmalıdır. AKP içinde 47'si eski 89 milletvekilinin FETÖ'cü olduğu konuşuluyor. Herkese dokunuluyor ama bir tek siyasi ayağa dokunulmuyor. Ama ona da sıra gelecek. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasıyla beraber hangi politikacıların işin içinde olduğunu göreceğiz.”

"Türkeş örneğiyle anlattı"

İddiya göre, anayasa değişikliği çalışmalarını değerlendiren Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“MHP ülke yönetimindeki fiili krizin çözümünde yol gösterici oluyor. Geçmişteki kriz dönemlerinde de MHP bu misyonu hep üstlenmiştir. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan krizi ‘önce ülkem, sonra partim' anlayışıyla 367 tıkacını çekerek misyonunu yerine getiren MHP, bugün oluşan sıkıntılı süreçte de benzer bir tutum sergilemiştir. AKP'nin bu hukuki zemin için anayasa değişikliği önerisi olmuştur. Arkadaşlarımız inceliyor. Biz parlamenter sistemden yanayız. Çıkıp diyorlar ki Türkeş ‘başkanlık sistemini istiyordu' diye. Evet ‘9 Işık' kitabında böyle bir konu vardır ancak sonraki dönemde parlamenter sistemi savunmuştur. Kimse hatırlamak istemiyor. Bugün fiili bir durum vardır. Meclis'te 330'u bulursa halka gidilecek. Millet ne derse bizim başımızın üzerinde yeri var. Ancak 330'u bulamazlarsa başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes yasal sınırlarına çekilmek zorunda kalacak.”