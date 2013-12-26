'AKP rüşvete tepeden tırnağa bulaşmıştır, Başbakan'ın habersiz olması imkansız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hükümetin saklanacak hali kalmamıştır. Siyasi ve iş dünyasını kapsayan çok kapsamlı bir yolsuzluk söz konusudur. AKP hükümeti rüşvet kirine tepeden tırnağa bulaşmıştır. Bu gelişmelerden başbakanın haberdar olmaması bizim aklımıza yatmamaktadır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK öncesinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Ülkemiz kurşun gibi ağır bir ortamdadır. Sosyal barış tehlikededir. Ülkemiz bıçak sırtındadır. 2013 skandal ve rezalet konusunda diğer yıllara fark atmıştır. 2013 PKK için yükselme kazancı bol bir yıl olmuştur. Bir zamanlar hayal olarak görülen kepazelik 2013'te gerçekleşmiştir. Türkiye ilk defa gölgesiyle bile kavga eden çeyrek akıllı bir Başbakan'la karşı karşıya kalmıştır. Bireysel hak talebin de bulunana kim ya da kim varsa Başbakan tarafından mimlenmiştir. Andımızı kaldırmış, T.C. ibaresini sildirmiştir. Türklüğü inkar etmiştir. Kürdistan'ı meşrulaştırmıştır. 63 tane sözde akil ne söyleyeceğini bilmeden yola çıkmışlardır. PKK örgütü şantiye basıp yol keserken devamlı üç maymunu oynamıştır. İmralı canisi 2013'te Başbakanı ele geçirmiştir.

2013 yılı yeni anayasa hazırlığı konusunda da verimli geçmemiştir. Anayasanın kırmızı çizgilerine şaşı bakış çalışmaları kesmiştir. Türk milleti kimin samimi, kimin kaypak olduğunu açıkça görmüştür.

2013 yılının bir diğer gelişmesi ise Gezi parkı olaylarıdır. demokratik itirazları göz ardı etmiştir. Faiz lobisi falı açmıştır. Muhbirliği özendirmiştir.

Türkiye dış politikada her yönüyle mağlup duruma düşmüştür.

2013 yılının bitmesine doğru yolsuzluk operasyonu hükümetin tel tel döküldüğünün resmidir. Yolsuzluğun kulvarında tüm güvenirliğini kaybetmiştir. AKP hükümeti sanki suç üstü basılmış gibi şaşkın ve ürkektir. Usulsüzlük virüsü hükümetin tam organlarına yerleşmiştir. Yolsuzluk seli bakan çocuklarından, işadamlarına kadar herkesi süpürmüştür. MHP olarak bu gelişmeleri takip ediyoruz.

Hükümetin saklanacak hali kalmamıştır. Siyasi ve iş dünyasını kapsayan çok kapsamlı bir yolsuzluk söz konusudur. AKP hükümeti rüşvet kirine tepeden tırnağa bulaşmıştır. Bu gelişmelerden başbakanın haberdar olmaması bizim aklımıza yatmamaktadır. Erdoğan Bayraktar'ın istifa konuşmasını yaparken her şeyden başbakanın haberi vardı demesi zaten her şeyi ortaya koymaktadır. Başbakanın belediye başkanıyken hakkındaki fezlekeleri hala meclistedir. 11 yılda milyon dolarları yerli ve yabancıları yediren kaç başbakan gelmiş ya da geçmiştir.

AKP hükümetinin yolsuzluk konusundaki sicili çok kabarık ve kirlidir. 11 yıldır hakkında yolsuzluk tartışmaları çıkmayan çok az AKP 'li olmuştur. İmam Hatip açıp vaaz vermek, besmele çekmek tüm gerçekleri örtemeyecektir. Başbakan dün partisinin toplantısında 'siz o paraların ne olduğunu ne biliyorsunuz' demesi haklı eleştirileri örtemeyecektir. Ayakkabı kutularından çıkan o paralar, para sayma makinesinin, milyon dolarların sabit maaşla çalışan kişilerde ne işi var o zaman?

Nakit saya saya ele nasır tutmuş bakanların göstergesi de para sayma makinesidir. Emniyet genel müdürlüğünden alınan memur furyası adeta deprem dönüşmüştür. Görevden alınan polisleri başbakan nereden tanımaktadır?Başbakan polise işine geldiği zaman destan yazdınız diye pışpışlamakta, işine gelmeyince 'siz kimsiniz?' demektedir. Başbakan neyden çekinmektedir. Soruşturmanın kendisine sıçramasından mı korkmaktadır?

Bu soruşturma İran asıllı bir zatı da gündeme getirmiştir. 29 yaşındaki birinin bakanları elinde oynatması içler acısıdır.