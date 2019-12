-BAHÇELİ: AK PARTİ'Yİ DETERJAN KUYUSUNA ATACAĞIM SELÇUK (A.A) - 12.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'den hesap sormaya kararlı olduklarını belirterek, ''Hanımefendiler daha iyi bilir. Çamaşır yıkamak, ev temizlemek için hijyen özelliği olan ne kadar deterjan varsa, hepsini birbirine karıştıracağım, ondan sonra bu AK Parti'yi o deterjan kuyusuna atacağım'' dedi. Bahçeli, İzmir programı kapsamında Selçuk ilçesine geçti. İlçe teşkilatında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, siyasi üsluptaki yozlaşmanın toplum hayatının her kademesine yayıldığını, bunun Türkiye için büyük bir talihsizlik olduğunu belirtti. Bugün miting meydanlarında açılan pankartların, çiftçinin ne durumda olduğunu gösterdiğini, pazaryeri ziyaretlerinde esnafın, kalabalığa rağmen alışverişin olmadığını belirttiğini söyleyen Bahçeli, televizyondaki Türkiye ile sokaktaki Türkiye arasında büyük farklılık bulunduğunu ifade etti. Bir gazetecinin, AK Parti'nin ülkücü isimleri aday göstereceği konusunda değerlendirmesini istediği Bahçeli, MHP'nin bu polemiğin içine girmeyeceğini, MHP'nin ülkücülerin partisi olduğunu, ülkücülerin de MHP'de bulunduğunu, bunun dışında bir tercihe yönelen bir kişinin ülkücülükten ayrılma noktasına geldiğini söyledi. MHP'nin baraj altında kalacağı iddialarıyla ilgili olarak ise Bahçeli, ''MHP'nin siyasette ne gibi bir sonuç elde edeceğini merak edenler, 90 gün sabırlı olsunlar. 90 gün sonra gerçek sonucu görecekler'' dedi. -''TEMELİ OLMAYAN KARA PROPAGANDA...'' Gündemdeki taciz iddialarına yönelik bir soru üzerine, bu tür tartışmaların hem toplumsal ahlakı, hem siyasi kültürü yozlaştırdığını, bundan bir an evvel kurtulunması gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle dedi: ''Türk siyasetinde hizmetleriyle mümtaz bir yer edinmiş, hükümetlerde önemli sorumluluklar üstlenmiş şahsiyetleri, temeli olmayan kara propagandayla, bazı senaryolarla suçlamaya kalkmak yanlış bir davranıştır. Türk toplumunun karakteriyle de bağdaşmaz. Süratle bundan sıyrılmak lazım. Sıyrılmanın birinci aşaması televizyon yöneticilerinden geçer. Bu gibi davranışları haber niteliği içine alıp öncelik vermemelerinde yarar vardır. Bu davranışı, bu tepkiyi, bu önlemi ilk ortaya koyan televizyonlar olmalıdır. Yoksa malum bir şahsiyeti televizyona çıkartıp bir buçuk iki saat tartışmak, arkasından da tekrar tekrar yayınlamak televizyonculuk anlayışıyla da bağdaşmıyor.'' Bahçeli, bir gazetecinin son günlerde bedelli askerlikle ilgili söylentilerin çıktığını hatırlatması üzerine, AK Parti'nin böyle bir düşüncesi varsa, bunu meclise getirmesi gerektiğini ifade etti. Terör örgütünün bazı milletvekili adaylarını tehdit ettiği yönündeki iddialarla ilgili bir soru üzerine ise Bahçeli, hiçbir siyasi partinin bu tehditlerden etkilenmeyeceğini, bu tehditlerin PKK'nın artık bittiğini, her yönüyle Türk toplumunun içerisinden silindiğini gösterdiğini ifade etti. Sincan Hakimi Osman Kaçmaz'ın milletvekili adaylığı için başvurduğu yönündeki iddialar üzerineyse Bahçeli, ''Bizim konudan bir bilgimiz yok, müracaat da yok. Toplumu bilgilendiren şahsiyetler, partilere göre bir dağılım yapıyor. Bazılarını AK Parti'ye, bazılarını CHP'ye, bazılarını MHP'ye yakıştırmaya çalışıyor. Bunlardan uzak durmak lazım'' dedi. -HALKA SESLENDİ- Bahçeli, daha sonra Selçuk'ta seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. AK Parti politikalarının ülkeyi ayrıştırmaya götürdüğünü söyleyen Bahçeli, İmralı'nın ülke yönetiminde söz sahibi haline getirildiğini iddia etti. Terör örgütü elebaşı Apdullah Öcalan'ın demokratik açılımla ilgili yol haritasının hükümetin elinde olduğunu iddia eden Bahçeli, ''Açılım projesiyle yapılması istenenler temelde, AB'nin dayatması, Amerika'nın isteği, PKK'nın gerçekleşmesi için zorladığı temel talepler ve AK Parti'nin teslimiyetçi anlayışıyla verdiği tavizler paketi olarak yüce milletin huzuruna çıkıyor'' dedi. Mısır'da meydanda başlayan eylemle Mübarek'in istifası arasında geçen 18 günde, İstanbul sokaklarında kaç otobüs, minibüs ve otomobilin yakıldığını sorduğunu ifade eden Bahçeli, ''Bunun dökümünü çıkar, hangi ülke daha güvenliymiş bakalım'' dedi. Milletin MHP'ye güç vermesi halinde, AK Parti'den Yüce Divan'da hesap soracaklarını söyleyen Bahçeli, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan bazı görevlilerin dokunulmazlık için milletvekilliğine aday olduğunu öne sürdü. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''TOKİ'nin başkanına bakıyorsunuz. Önce hesap ver, başbakana her ilde döşediğin kırmızı halıların, sanal açılış törenlerinin hesabını ver. İhalelerdeki yolsuzlukların, arazi paylaşımının hesabını ver. Aklaş, aklaştıktan sonra AKP'leş, ondan sonra TBMM'ye gel. Oraya gidip karaları Meclis zırhının altında aklaştırmaya çalışma. Allah nasip ederse, MHP gelsin, hanımefendiler daha iyi bilir. Çamaşır yıkamak, ev temizlemek için hijyen özelliği olan ne kadar deterjan varsa hepsini birbirine karıştıracağım, ondan sonra bu AK Parti'yi o deterjan kuyusuna atacağım. Alo olmuyorsa, Omo. Omo temizlemiyorsa, Persil temizlesin. Hiçbir şey olmadı babadan kalma yöntemle, kille temizleyeceğim.''