Bahçeli: AK Parti'ye 'evet' demedik, parlamenter sistemin revize edilmesinden yanayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarına "Biz parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yanayız” dedi. AKP’nin teklifine “evet” demediklerini vurgulayan Bahçeli, önce teklifi görmeleri gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Mecliste evet dersek seçimde de evet deriz" diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından il başkanlarını Genel Merkez’de topladı. Bahçeli burada başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Parlamenter sistemden yanayız"

Ömer Topsakal’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, Devlet Bahçeli, "Fiili durum ya ortadan kalkmalı ya da bir esasa bağlanmalı. Bu fiili durum Türkiye’yi açmaza götürür. Türk milliyetçileri yol gösterici olmalı. Bizim görüşümüz parlamenter sistemin revize edilerek güçlendirilmesidir" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Başbakan ile yaptığı görüşme sonrasında Twitter hesabından açıklama yapmış, "Sayın Başbakan’ın şahsımla paylaştığı anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz” demişti.

Kulislerde AK Parti’nin teklifine “destek” olarak yorumlanan bu sözlerle ilgili olarak Bahçeli’nin “Bir sistem değişikliği olacaksa bunun kararını millet verecek; şu anda AK Parti’nin teklifine ‘evet’ demedik. Getirsinler görelim” dediği öğrenildi.