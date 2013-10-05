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Politika

Bahçeli: Ahmet Türk'ün soyadını değiştirin

MHP Genel Merkez binasına 'Andımız' afişi asan Bahçeli, partinin teşkilatlarına “Andımız”ın bulunduğu broşür gönderdi

05 Ekim 2013 11:40

İlkokullarda okutulan “Andımız”ın kaldırılmasına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, “Ahmet Türk’ün soyadı ne olacak? O zaman soyadını da değiştirin. Bu soyadı da iktidarı rahatsız edebilir” dedi.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Demokratikleşme Paketi”yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bir grup gazeteciyle bir araya gelen Devlet Bahçeli, ilkokullarda okutulan “Andımız”ın kaldırılmasına tepki gösterdi.

Bahçeli, “Andımız’dan Türk kelimesini çıkardın. Dağlardan taşlardan kazıdın. O zaman Ahmet Türk’ün soyadı ne olacak. O zaman soyadını da değiştirin. Andımız değişikliği kapsamında bu soyadı da iktidarı rahatsız edebilir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Merkez binasına “Andımız” afişi asan Bahçeli, partinin teşkilatlarına “Andımız”ın bulunduğu broşür gönderdi.

TBMM Genel Kurulu’nda “Andımız”ı okuyan Bahçeli’nin İstanbul mitinginde de bunu tekrarlaması bekleniyor.

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