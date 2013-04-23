Bahçeli, "90 yıl sonra milli birliğimiz heba edilmektedir. İlk meclisi anarken asıl aklımızdan çıkarmamamız gereken şey şudur; kanlarıyla canlarıyla bize emanet edilene sahip çıkmalıyız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin üniter yapısı, Türk milletinin şeref, itibar ve birliği Gazi Meclis'in kırmızı çizgilerindendir ve ihlal edilemeyecektir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Başta bizi izleyen vatandaşlarımızın ve sizlerin 23 Nisan'ını kutluyorum. 23 Nisan 1920'de bir cuma günü açılan Meclis, bir kutlu davanın başlangıcıdır. Meclis'in neden açıldığını iyi bilmek lazım. Bilindiği üzere Türk milleti on yıllarca devam eden savaştan yorgun çıkmış. Kutlu ceddimizin geri çekilmesiyle emperyalistler kendi arasında anlaşmış ve bizi bitirmek için uğraşmıştır.

'Anadil talepleri boynumuzu bükmüştür'

Tıpkı bugünkü gibi, barış gibi kelimeler sömürgeci zihniyetin bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bilhassa 19 yy'da hasta adam olarak lanse edilen Osmanlı Devleti hakkında türlü türlü oyunlar oynamışlar. Balkanlarda yaşanan hadiseler hafızamızdadır. Yine etnik bölünmeler, ana dil talepleri, eninde sonunda boynumuzu bükmüştür. Tıpkı şimdiki gibi.

O zaman da çareyi batıda arayan zihniyet, dört bir tarafımıza kanlı tezgahlarını kurmuşlardır. Emperyalizmin kanlı dişleri, bizleri yutmak için elinden geleni yapmıştır. Balkanlar'a bakınız, Ortadoğu'da çözülmelere bakınız. Tarihten ders çıkarmak hepimiz için paha biçilmez bir önemdedir.

1914 yılında başlayan ve 16 Mart 1920'ye geçen süre, mayasını çalmış sütunlarını dikmiştir. Türk milleti zifiri karanlığa gömülmüştür. Mondros'tan dönen heyet, sanki zafer elde etmiş gibi İstanbul'a gelmiş. İşgal olmayacağını anlatıyorlardı. Ama sonra düşman postallarıyla karşılaştık.

Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan ruh, çok şükür ki bu millete kara leke sürdürmemiştir.

Biliyoruz ki ilk meclis, milleti Kurtuluş Savaşı'na inandırmanın kutsal bir mekanıdır.

İlk meclis, milliyetçi fikriyatın abide bir şahsiyetidir. Ve başyapıtıdır.

Bu itibarla savaşta kazanan ve vatan kurtaran milli cevheridir. Bu sebeple bu meclis Gazi ünvanını kazanmıştır.

90 yıl sonra milli birliğimiz heba edilmektedir. İlk meclisi anarken asıl aklımızdan çıkarmamamız gereken şey şudur; kanlarıyla canlarıyla bize emanet edilene sahip çıkmalıyız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin üniter yapısı, Türk milletinin şeref, itibar ve birliği Gazi Meclis'in kırmızı çizgilerindendir ve ihlal edilemeyecektir.

Hiç kimse bu milliyetçi kahramanları başka şekilde gösteremez.

23 Nisan aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum.