-BAHÇELİ: "REFERANDUMUN FATURASINI MHP'YE YIKMAK İSTİYORLAR" İSTANBUL (A.A) - 18.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'de 8 yıllık AKP tahribatına, kadrolaşma önerilerine karşı başı dik duran ve Türkiye'nin bölünmezliği uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan MHP'nin varlığı onları çok rahatsız ediyor. Onun için referandumun faturasını MHP'ye yıkarak, MHP'yi Meclis dışında görmeyi arzuluyorlar'' dedi. MHP İstanbul İl Başkanlığınca, Çağlayan Grand Cevahir Otel'de düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Bahçeli, 12 Eylül rejimi ile hazırlanmış, o günkü dayatmalarla kabul edilmiş 1982 Anayasasının uygulanması ve hazırlanış şeklinden doğan sıkıntılardan hareketle, var olan siyasi partilerin sürekli anayasa değişikliği ihtiyacı duyduklarını, bunu parti programlarında ifade ettiklerini belirtti. Anayasa değişikliğiyle, 21. yüzyılı lider olarak kucaklama hedefiyle yola çıkan MHP'nin, anayasanın kökten değişmesi ve toplumun beklentilerine karşılık verecek yeni bir anayasayla kurucu meclis özelliği taşıyan 21. dönem TBMM'sini bir başlık kabul ederek köklü bir anayasa değişikliği önerdiğini anlatan Bahçeli, ''O günkü partiler bu görüşü benimsemediler. 21. dönemin güzel bir dönem olduğunu da kabullenmek gerekir. Bir anayasa değişikliğinin kurucu meclis özelliğindeki meclisle değiştirilmesi anlayışına dayalı olarak güzel bir meclis olduğunu görmek lazım'' dedi. -''MHP'NİN DİK DURUŞU ANLAŞILAMADI''- Bahçeli, 8 yıl iktidarda bulunan ve anayasa değişikliğinden sıkça bahseden AK Parti'nin, seçimlere yakın bir zaman kala ''PKK açılımı'' çıkardığını, bunun sonrası açılımın sonuçlanmasında karşılaşılan güçlükleri bir politik üslupla sessizce aşabilmek açısından bir anayasa değişikliği paketi hazırladığını ve Meclis Genel Kuruluna taşıdığını belirterek, şöyle konuştu: ''MHP'nin o zaman 69 milletvekili vardı. Anayasa değişikliği yapılmasından yana bir düşünceye sahip olmakla beraber MHP, yapılması istenilen anayasa değişikliklerinin ilkelerini ve AKP tarafından hazırlanan gizli maddeleri görmüş, 69 milletvekiliyle Meclis'te milli bir duruş sergilemiştir. Bugün bu gizli gündem herkes tarafından kabul edilmiştir. Uygulamaya geçirilmiştir. Anayasa Mahkemesindeki değişiklikler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki yeni yapılanmalar bu gizli gündemi kamuoyuna bütün açıklığıyla taşımış, artık herkes gizli maddelerin neye hizmet ettiğini görmüş, ancak MHP'nin bu dik duruşunu anlayamamıştır.'' MHP'nin 69 milletvekiliyle gece-gündüz Meclis'ten ayrılmadığını ve bu gizli gündemi kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyduğunu ifade eden Bahçeli, önergelerle bu tuzakların Türkiye'yi hangi sosyal felakete sürükleyeceğini anlatma gayreti içinde olduklarını söyledi. Bahçeli, anayasa değişikliği paketinin AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmesinin ardından referanduma gidildiğini, fakat beklenen sonucun elde edilemediğini kaydederek, MHP'nin halkı aydınlatması sonucu hayır oylarının yüzde 42'yi bulduğunu, bunun alın teri kadar helal olduğunu belirtti. -''ONUN İÇİN REFERANDUMUN FATURASINI...''- AK Parti ve CHP'yi eleştiren Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye'de 8 yıllık AKP tahribatına, kadrolaşma önerilerine karşı başı dik duran ve Türkiye'nin bölünmezliği uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan MHP'nin varlığı onları çok rahatsız ediyor. Onun için referandumun faturasını MHP'ye yıkarak, MHP'yi Meclis dışında görmeyi arzuluyorlar. Bunlar yarın her vatandaşa anlatacağınız konular olsa gerek. MHP'yi barajın altına çekip, Meclis dışına atarlarsa o zaman MHP'siz bir Meclis'te CHP ile AKP işbirliğinde demokratik çözümün akıllarda kalacağını zannediyorlar. Birileri meclis dışında kalmış, CHP diyor ki 'Gel geç partinin başına, başbakanlık koltuğuna otur, ne yapıyorsan yap'. Gün geliyor bu sefer AKP diyor ki; 'MHP'yi yandaş medyayla, ülkücülerin içine fitne fesat sokup parçalayarak Meclis'in dışında bırakacağım, kala kala ikimiz kalacağız, o zaman bir dönem sen iktidar ol, bir dönem ben iktidar olayım. Bir tahterevalli oyunuyla Türkiye'yi güllük gülistanlık yapalım' diyorlar. Bu gündemin arkasında ABD ve AB, okyanus ötesi bazı çevreler ve Türkiye'deki işbirlikçileriyle MHP düşmanları bulunmaktadır. Bu mütevazı toplantıda bulunan kardeşlerimin azim ve kararlılığıyla şimdi soruyorum; MHP'de taban kayması var mıdır, MHP'de kaleden itilmek var mıdır, MHP'yi Meclis'in dışına düşürerek Türkiye'yi felakete götürmek kaderimizde var mıdır?'' Salondakilerin hep bir ağızdan ''Hayır'' demeleri üzerine de Bahçeli, ''Bu gür sesi herkes duysun, işte MHP'' dedi. Bayramlaşma törenine katılan partililer, Bahçeli'nin konuşması sırasında zaman zaman slogan attı.