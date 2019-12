-BAHÇELİ: "MANEVİ DEĞERLERDEN TAVİZ YOK" ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı parti yöneticilerine ait olan ve internette yayınlanan video görüntülerine ilişkin, ''MHP mevcut haliyle montaj olup olmadığı tartışmasına hiç girmeden söz konusu video görüntülerini ve karşılıklı diyalogları şiddetle red etmektedir'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, yazılı açıklamasında, her ne sebeple olursa olsun, son olayla birlikte özel hayatın dokunulmazlığı ve mahremiyetinin açıkça ihlal edildiğini ve kirli niyetlerin bir kez daha faaliyete geçirildiğini savundu. Olayın ardından, gelişmelerin soğukkanlılıkla değerlendirildiği, ilgili kişilerin partideki tüm görevlerinden ve milletvekili adaylığından istifa etmelerinin sağlandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: '''MHP mevcut haliyle montaj olup olmadığı tartışmasına hiç girmeden söz konusu video görüntülerini ve karşılıklı diyalogları şiddetle reddetmektedir. Ancak ahlaken ve vicdanen çok sorunlu olan video görüntülerindeki konuşmaların ve manzaraların başkaca tahlil ve değerlendirmelere muhtaç olduğunu bilmek gerekmektedir. Bir defa, olay mahalli eve kamera yerleştirilmek suretiyle bir hazırlık yapıldığı ve arkasında da görüntülerdeki kadınların ideolojik soru ve yaklaşımlarıyla kurulan tezgâhın bir ayağı oldukları anlaşılmaktadır. Oluşturulan iklim neticesinde; ülkücülüğün ve Milliyetçi Hareket’in hiçbir inanç ve kabulüne sığmayan konuşmalar ortaya çıkmış bulunmaktadır... Türkiye'de uzun bir süredir emelleri malum olan çevreler MHP'yi karambolün, kaosun ve karanlığın içine çekmek için ellerini ovuşturmaktadırlar. Ülkemiz, bir tarafta bozuk ve kaygan bir zeminde ayakta kalma mücadelesi verirken; diğer tarafta yüzleri nefret saçan, niyetleri kirli ve hedefleri karışıklık olanların hücumlarıyla sarsılmaktadır. Bu mihrakların arkasında duran, destek ve omuz veren AKP iktidarı tahrip ve tarumar etmedik değer bırakmamıştır.'' Bu gelişmelerin, Türk siyasetini de bir karar aşamasına getirdiğini savunan Bahçeli, 'Büyük Türk milletine ve partimize dönük tehdidin, iftiraların, mikrobun ve melanetin başı AKP iktidarından başkası değildir'' ifadesini kullandı Devlet Bahçeli daha önce de iktidar partisinin kışkırtma ve tahriklerine karşı parti teşkilatlarını uyardıklarını, 16 Eylül 2010, 13 Ekim 2010 ve 15 Mart 2011 tarihlerinde parti teşkilatlara gönderilen genelgelerde bu durumun açıkça ifade edildiğini kaydetti. -''MHP HER TÜRLÜ TEZGAHIN VE TAHRİKİN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE SAHİPTİR''- ''Kurulan rezil tuzağın aydınlanması, gerçeklerin ve hazırlayıcıların ortaya çıkarılması için iktidarın mutlaka kamu gücünü hareket geçirmesi ve suçluları yakalaması gerekmektedir'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Aksi takdirde, son hadiselerin sorumluluğu, teşvik edicisi ve tezgâhtarı AKP olacak ve siyasi kundakçılığı bir kez daha teyit edilecektir. MHP Türkiye'yi karanlık noktalara sürüklemeye çalışanların bir an önce açığa çıkarılmasını beklemekte ve bunun da AKP'nin iktidar namusu olduğuna inanmaktadır. İlave olarak, konunun adli makamlara intikal etmesi nedeniyle, Cumhuriyet savcıları tahkikatı çok yönlü olacak şekilde derinleştirmeli ve ne gerekiyorsa süratle yapmalıdırlar. MHP malum video görüntülerindeki kadınlarla ilgili gerekli kovuşturmaların yapılmasını da ısrarla istemekte ve talep etmektedir. Ayrıca AKP'li bazı siyasetçilerin ve yandaş basının mal bulmuş mağribi gibi hemen video görüntülerine sarılmalarını ve siyasete alçakça malzeme yapmalarını ise MHP asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Bu seviyesizliğe düşenler, önce kendilerine bakmalı ve AKP içinde şirazesinden çıkan tartışmalara, pis kokulara, ahlaksızlıklara, dedikodulara ve skandallara odaklanmalıdırlar. MHP, kimden gelirse gelsin her türlü tertibin, tezgâhın ve tahrikin üstesinden gelecek güce sahiptir. Son gelişmeleri kullanarak, partimizi psikolojik operasyonlarla yıpratmaya çalışan, oy ve gönül veren milyonların kafalarını çelmeye yeltenen, kutlu değerlerimizi istismar ederek camiamız üzerinden ahlaksızca politika üretmeye cüret eden kim varsa alçaktır, şerefsizdir.'' MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin yolundan ve inandığı değerlerden asla dönmeyeceğini, yanlışı sahiplenmeyeceğini, hiç bir iftiranın da altında kalmayacağını bildirdi. Bahçeli, bundan sonra olabilecek yeni tezgah ve komplolarla da ziyadesiyle mücadele edeceklerini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Ayrıca özel hayatın sınırları içinde olsa da kamuoyuna mal olmuş kişilerin, Türk-İslam değerleriyle ve toplumsal normlarla çelişmeyecek bir duruş ve yaşayış örneği göstermeleri zorunlu olduğu kadar ahlaken de tutarlılık gereği olacaktır. MHP, dün olduğu bugün de ahlaktan, milli ve manevi değerlerden asla taviz vermeyecek, bu uğurda gerekirse her türlü fedakarlığı seve seve yapacaktır. Milletimizi aldatan, kopyacılara el uzatan, katillere kucak açan, önüne gelene çamur atan, oyunlarla, senaryolarla herkesi birbirine düşüren AKP zihniyeti; tüm yönetici kadrolarıyla birlikte MHP'nin iktidarında hesaba çekilecektir. 12 Haziran 2011 seçimleri ise bunun için tarihi bir fırsat olacaktır.''