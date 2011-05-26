-BAHÇELİ: "DOĞU VE BATI İLLERİNDEKİ EYLEMLERİ HAFİFE ALAMAYIZ" ORDU (A.A) - 26.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri hafife alamayız. Şimdi bunu iyi düşünerek Hakkari, Şemdinli, İstanbul ve bazı batı illerinde ortaya çıkan ayaklanma, sivil itaatsizlik gibi eylemleri hafife alamayız'' dedi. Partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Bahçeli, 12 Haziran seçimlerinin, milletin kaderinin belirleneceği bir kader anı olacağını söyledi. Ordululardan, mazeretleri olmadığı sürece 12 Haziran'da mutlaka oy kullanmalarını isteyen Bahçeli, siyasi iktidara ise daha fazla sorumluluk ve görev düştüğünü belirterek, ''Siyasi iktidarın görevi Türkiye'nin bugün yaşanan siyasi, sosyal ortamında seçimlerin adil, dürüst, hile karıştırılmadan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak olmalıdır. Eğer başarılı olunabilinirse seçim sonuçları üzerinde hiçbir unsur, hiçbir odak, hiçbir dış merkez, Türkiye üzerindeki oyunlarına devam imkanı bulamaz ve sonuçlar üzerinde millet idaresi keskinleşir'' diye konuştu. Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, AK Parti'nin 9 yıllık iktidarının incelenmesi halinde Başbakan Erdoğan'ın çırak da kalfa da olamayacağını öne sürdü. Çıraklığın, öğrenmeyle ilgili eğitim sürecini kapsadığını belirten Bahçeli, şu ifadelerde bulundu: ''Kalfa, kendisini ustalığa hazırlayabilecek bir konuma ve kıvama geldiği için yavaş yavaş, ustasının işini yapabilecek değerlere tabi tutulur. Kendi kendine 'ustayım' demezsin, ustalarının seni usta görmesi halinde sen usta olursun. Öyleyse, 'senin dönemin nedir?' diye baktığımızda 9 yıllık dönemin ilk 2002-2007 arası ABD'nin yönlendirmesi, AB'nin dayatmalarına sadakatle bağılılığın sonucu, Türkiye'nin üniter ve milli yapısını ve toprak bütünlüğünü tahrip eden bir gaflet dönemini yaşadın. 2007'den sonra ise özellikle 1 Ağustos 2009 tarihinde, PKK'nin siyasallaşması adı altında demokratik açılım zırvası ile Türkiye'yi bir yıkım sürecine soktun. Şimdi üçüncü dönemi istiyorsun.'' -ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER- Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere işaret eden Bahçeli, olayların hafife alınamayacağını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mısır'da Hürriyet Meydanın'da 18 gün Mısır halkı toplandı. 18 gün sonra Hüsnü Mübarek iktidardan ayrıldı. Şimdi Yüce Divanda sorgulanıyor. Kaddafi yönetimindeki Libya'nın geldiği son aşama ortada. Burnumuzun dibindeki Suriye'ye baktığımız zaman aynı şekilde iç gelişmeleri orada görüyoruz. Demek ki, Türkiye'nin etrafında ateş var. Toplumlar kaynıyor ama yerine halk gelmiyor. Mısır'da 20 gün sürmedi Hüsnü Mübarek gitti, yerine silahlı kuvvetler konseyi şu an ülkeyi yönetiyor. Şimdi bunu iyi düşünerek, Türkiye'deki bazı olayları hafife alamayız. Hakkari, Şemdinli, İstanbul ve batı illerinde ortaya çıkan ayaklanmaları, sivil itaatsizlik gibi eylemleri hafife alamayız. Yine bazılarının telkiniyle Libya'nın iç işlerine karışıyor, buradaki muhalefet liderini Türkiye'ye çağırıp ABD'nin aklını ona söylüyorlar. Yani iç işlerine karışarak, Libya'yı bir başka yöne doğru sürüklemede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sanki bölgesel bir güç özelliği ile devreye sokmuş oluyorlar da Libya'ya çözüm bulmuş oluyorlar. Pekala, sen bu hatayı böyle yaparken, 'sen nasıl ki Libya'nın iç işlerine karıştınız, nasıl ki oradaki muhalefet liderini Türkiye'yi çağırıp ülkenin bölünmesine katkı sağlıyorsunuz, biz de senden İmralı'yı istiyoruz' derlerse ne yapacaksın?'' Bahçeli, konuşmasının son bölümünde de Hilal Kart projesini vatandaşlara anlatarak, 12 Haziran'da vatandaşlardan kendilerine destek vermelerini istedi.