-BAHÇELİ: "BAŞI AÇIK HANIMEFENDİLERİ SUÇLAMAKTAN VAZGEÇ" TBMM (A.A) - 26.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''Vatandaşlarımızı itham etmekten, özellikle başı açık hanımefendileri suçlamaktan bir an önce vazgeçmek senin ve partinin hayrına olacaktır'' diye seslendi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yanında yer almak için içten içe heveslenen CHP'nin, başörtüsü yasağının kalkması konusunda gerekli istek ve samimiyete sahip olmadığı savundu. Her meselede ''başı ve sonu belli olmayan bir siyasi yaklaşımla'', ''önce ben yaparım'' diyerek öne çıkan anamuhalefetin, şimdiye kadar temel sorun alanlarına yönelik hiçbir değerli fikir beyan etmediğini ileri süren Bahçeli, ''Ne yazık ki CHP, AKP ile birlikte milletimizi hayal kırıklığına uğratmakta ve anlayışındaki bulanıklıkları özellikle başörtüsü konusunda fazlasıyla açığa çıkarmaktadır'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın ''Başını örtmeyen hanım kardeşim, kalkıp başı örtülü olan için 'Senin için bu mücadeleyi vereceğim' diyemiyor'' sözlerini anımsatan Bahçeli, ''Bu seviyesiz ve başkalarına görev hatırlatan değerlendirme sahibinin, bu ülkede Başbakanlık makamını işgal ediyor olması inanın bana büyük bir talihsizliktir'' dedi. Erdoğan'a ''Bu sorunun çözüm yeri nettir. Vatandaşlarımızı itham etmekten, özellikle başı açık hanımefendileri suçlamaktan bir an önce vazgeçmek senin ve partinin hayrına olacaktır'' diye seslenen Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan'ın kendisinde ve çevresinde olmayan hoşgörüsüzlüğü ve samimiyetsizliği başkalarına yıkmaya ve ihale etmeye çabalaması da mutlaka geri tepecek ve bu zihniyete Türk kadını en güzel cevabı mutlaka verecektir'' diye konuştu. MHP'nin çözüm konusundaki görüşlerinin bilindiğini belirten Bahçeli, AK Parti ile 2008 yılında yapılan mutabakatın tüm unsurlarına bağlı olduklarını söyledi. Bahçeli, ''Başörtüsü sorununun bu kapsamda ele alınıp çözüleceğine inanmaktayız. CHP'nin uzlaşma sürecine aktif katılımı olmadığı takdirde, AKP'nin daha önceden belirlediğimiz esaslar çerçevesinde TBMM çatısı altında başlatacağı girişimi her şart altında desteklemeye hazır olduğumuzu taraflarına duyurmak isterim'' dedi. -"PKK İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİ MİLLETİMİZE ANLAT"- Bahçeli, ''Milletimize verilen yardımlar söz konusu olduğunda her şeyi AKP yaptı olacak, ancak sıra PKK ile müzakereye gelince top devlete atılacak. Sayın Başbakan, yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa buna da sahip çıkarsın ve mertçe ortaya atılarak PKK ile yapılan görüşmeleri milletimize anlatırsın'' dedi. -EKONOMİ- Hükümetin ''milletin alın teriyle kazandıklarını elden çıkararak ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştığını'' öne süren Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan miras yedi gibi, önüne geleni satmakta ve milletin kazandığını düşüncesizce harcamaktadır. Hadi diyelim, enerji sektöründe ne varsa satıyorsunuz da, söyler misiniz otoyollardan, köprülerden ne istiyorsunuz?'' dedi. -WULFF'UN KONUŞMASINA ELEŞTİRİ- Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı anımsatan Bahçeli, ''TBMM'de konuşma imkanına kavuşan herhangi bir ülkenin devlet başkanı, mutlaka sözü milli konularımıza da getirmekte ve bize akıl vermeye çalışmaktan bir an olsun kaçınmamaktadır'' diye konuştu. Türkiye Cumhuriyetinin başkalarının teşviki, cesaretlendirmesi ve yol göstericiliğiyle yürüyecek ve mesafe alacak kadar sonradan olma ve gevşek ilkeleri bulunan bir devlet olmadığını dile getiren Bahçeli, ''Konuşmasında ne hikmetse, kültürel çoğulculuktan bahseden Almanya Cumhurbaşkanı; sıra Almancanın öğrenilmesi ve Alman yaşam biçiminin kabul edilmesiyle ilgili değerlendirmeye geldiğinde tavizsiz bir duruş sergilediği görülmüştür'' dedi.