Bahçeli: 2'nci tur rüyaları hüsranla sonuçlanacak

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde, \'Millet İttifakı\'nın 2\'nci tur rüyası gördüklerini ancak bunun hüsranla sonuçlanacağını söyledi.

Adana\'da Uğur Mumcu Meydanı\'nda düzenlenen \'Büyük Çukurova Mitingi\'nde konuşan Devlet Bahçeli, kaos ve kriz aşılamak isteyenlere fırsat vermemek için Cumhur İttifakı\'nda karar kıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin huzuru, Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye\'nin teminatıdır. Ülkemize yönelen tehditler her geçen gün artarken vatanımızın elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamazdık. 15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yüzünü güldüremezdik. Terör örgütlerini maşa olarak kullanıp üzerimize salanların zalim hedeflerini görmezden gelemezdik. Milli birlik ve beraberlik hissiyatını uyandırmamız zorunluydu. Yenikapı duruşuna sahip çıkmamız tarihi bir zaruretti. Parlamenter sistemin aksak taraflarından nemalanarak ülkemize kaos ve kriz aşılamak isteyenlere fırsat veremez tepkisiz kalamazdık. Ülkemizin terör örgütleri tarafından sarıldığı bir ortamdan görevden kaçamazdık. Sistem krizinin önüne geçmek için ortak akılda buluştuk. Sizlerin teveccühü sonucunda 16 nisan 2017de yapılan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişi sağladık. Cumhuriyet tarihimizin 3\'üncü evresi olan hükümet sistemi değişikliğini sorunsuz bir şekilde hayata geçirmek için elimizi taşın altına koyduk. Nihai olarak Cumhur İttifakı\'nda karar kıldık.\"

\'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2\'NCİ TURA KALSIN İSTİYORLAR\'

Millet İttifakı\'nın cumhurbaşkanlığı seçiminin 2\'nci tura kalması için propaganda yaptığını belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Seçiminin 2\'nci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor. Zekaları çalışmıyor milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların 2\'nci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır. Zillet ittifakında buluşanlar ilkeden yoksun, ülküden bihaberdir. Bunların lügatinde milli duruş yoktur. Ülke diye bir derdi olmamıştır bunların. Bunların istikbalini Pensilvanya\'ya bağlamış iradelerini Türkiye\'nin hasımlarına ipotek ettirmişlerdir. Terör örgütü PKK\'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı kulvarda buluşmuşlar Kandil\'in huzurunda esas duruşa geçmişlerdir. Ancak Kandil\'e Türk bayrağı dikildiğinde de perişanlık yaşayacaklardır. CHP\'nin adayı İnce\'nin mitingleri HDP flamalarıyla dolup taşıyor. CHP\'li sözcüler İnce\'nin seçilmesi halinde PKK\'lı Demirtaş\'ın başkan yardımcısı olabileceğini ifade ediyorlar. 2\'nci tura kalırsa ön şartsız Erdoğan\'ın karşısındaki adaya destek vereceğini beyan ediyor. CHP, HDP ile aynı çuvala giriyor, aynı çukura düşüyor. CHP, HDP\'yi kanatları altına almış PKK ile ver kaça girmiştir. Hepsi bir araya gelip terörist Demirtaş\'ı himaye etmeye kalkmışlardır. Edirne Cezaevi\'ne yaptıkları ziyaretler bunu göstermektedir. PKK\'lı Demirtaş\'ın serbest bırakılması için yanıp tutuşmaları bu yüzdendir. Çok çetrefilli çok sancılı çok sakat çok çarpık bir ilişki ağı kurmuşlardır. Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir. Bundan kaçış yoktur. Bundan kurtuluş olamayacaktır.\"

\'AF ÇIKARACAĞIZ\'

24 Haziran sonrası için vaatlerini de sıralayan Bahçeli şöyle devam etti:

\"Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkaracağız. Vatandaşlarımızı, kredi ve kredi kartı borçları ile yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtaracağız. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformları hızla temin edeceğiz. Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünü hafifleteceğiz. Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanıyacağız. Staj ve çıraklık sürelerini emeklilik hizmetine sayacağız. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlayacağız. Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı vereceğiz.

Çiftçilerimizin kullandığı mazottaki vergileri kaldıracağız. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması; tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi konusunda her çabayı göstereceğiz. İşsiz her aileden bir kardeşimize asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi konusunda mücadele edeceğiz. Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması hususunda gereğini yapacağız. Üniversite giriş sınavının kaldırılması konusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz.\"

FOTOĞRAFLI