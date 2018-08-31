Bahçeli: 24 Haziran kazanımları 31 Mart'ta heba olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri işaret ederek, "24 Haziran kazanımları 31 Mart'ta heba olmayacak" dedi.

Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur" şeklinde konuştu.