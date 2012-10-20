Bahçeli: 18 yaşa olumsuz yaklaşıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin değişiklik teklifine esastan ve usulden olumsuz yaklaştıklarını söyledi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin ''Er, Erbaş ve Askeri Öğrencilerin Oy Kullanabilme İmkanıyla Onsekiz Yaşını Doldurmuş Gençlerin Seçilebilme İmkanlarını Getiren Anayasa Değişikliği Teklifi''nin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın içinden çıkılması her yönüyle zor olacak bir meseleyi daha ülke gündemine getirdiğini ifade etti.

Bahçeli, ''Gençlerimizin öncelik sıralamasında seçilme konusu doğal olarak bulunmamaktadır. Meselenin ülke gündemine getirilmesi ise taktik mahiyetli yeni bir manevra ve aldatmaya dayalı siyasi yüzsüzlük örneğidir'' değerlendirmesinde bulundu.

''AKP Hükümeti'nin yangından mal kaçırırcasına kamuoyuna getirdiği söz konusu anayasa değişikliklerinin gündem saptırmaya dayalı ve gelecek seçimler için yığınak yapmaya dönük fırsatçılık olduğu gün gibi ortadadır'' diyen Bahçeli, bu anayasa değişikliği teklifine esastan ve usulden olumsuz yaklaştıklarını söyledi.