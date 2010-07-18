-BAHÇELİ: 12 EYLÜLDE İKTİDARI YANLIŞTAN DÖNDÜRMELİYİZ TÜRKELİ (A.A) - 17.07.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylüldeki referandumda ''iktidarın uyarılarak, yanlıştan döndürülmesi gerektiğini'' söyledi. Bahçeli, Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Belediye başkanlarının iktidar partisinden olan-olmayan şeklinde ayrılmaması gerektiğini anlatan Bahçeli, bir belediye başkanının seçildikten sonra kamusal görev yerine getiren bir şahsiyet olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, Türkiye'de Anayasa değişikliğinin yapılabileceğini ama bunun için uzlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade etti. ''TBMM'de çoğunluğa sahibim, referandumla da referandumsuz da yaparım'' diyerek; siyasi partileri yok farz ederek; yasama, yürütme, yargı arasında gerilim yaratılarak; yargıyı hor görerek gerçekleştirileceği sanılıyorsa bunun yanlış olacağını belirten Bahçeli, ''(Benim şimdi 335'im var; 17 yandaş, 16 yoldaş televizyonum var; kömürüm, makarnam, şekerim, tuzum var; ben bu milleti her şart altında aldatırım) diyorsan, bu millet öyle bir günde, öyle bir tokat vurur ki, feleğin şaşar, nereye gideceğini şaşırırsın'' diye konuştu. Bahçeli, iktidarın bu güne kadar uyarılardan ders çıkarmadığını, saldırdıkça saldırdığını, yalan ve iftira attığını ileri sürerek, şöyle devam etti: ''Yalnızlaştığının, psikolojisinin bozulduğunun, kimyasının bozulduğunun farkında değil. Yarın etrafında kimse kalmazsa Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de zor bulursunuz. Bu yanlışa 'dur' demek için seçimden önce bir sınav daha var. Madem ki referandum 12 Eylülde, bu iktidarı uyarmalı, yanlıştan döndürmeliyiz. Havada dolaşıp 250 ülke gezmekle Türkiye'yi yönetemeyeceğini anlatmalıyız. Ayağını yere bastırmalı, siyasetin gerçeğini Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye öğretmeliyiz.'' Bahçeli, ''İstiklal yoluyla kurtarılmış Anadolu'yu bu defa 'hayır' oyuyla AKP'den kurtarmalıyız'' dedi.