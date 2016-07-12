Bahçeli: 10 Temmuz hikâyesi sona erdi, korsan toplantılar yapanlar disipline sevk edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Temmuz'da gerçekleşmesi beklenen, ancak Yargıtay'ın kararıyla iptal olan genel başkan seçimli olağanüstü kurultaya ilişkin olarak, "10 Temmuz hikâyesi sona ermiştir. Diğer konular, kendilerinin bileceği iştir" dedi. Bahçeli, muhalifler hakkında ise, "MHP’yi itibarsızlaştıran, tarlaya süren, korsan toplantılar yapan, tellere tırmanan, bayramlaşma alternatifini yapan birileri varsa ki inceleniyor, Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilecektir" diye konuştu.

MHP grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin kısa açıklaması şöyle:

"Dört arkadaşın ortak toplantısından dört önemli başlık bulunmaktadır. Bir tanesi, önemli olan odur. Yargının kararını sabırla beklemektedir. 10 Temmuz hikayesi sona ermiştir. Diğer konular, kendilerinin bileceği iştir. 7 aya yaklaşan bir süreçte, MHP’yi itibarsızlaştıran, tarlaya süren, korsan toplantılar yapan, tellere tırmanan, bayramlaşma alternatifini yapan birileri varsa ki inceleniyor, Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilecektir. MHP arınacak ve yeniden kaynaşacaktır."