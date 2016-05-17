Bahçedeki fareye ateş etti, yengesini öldürdü

Elazığ'da bahçedeki fareye tüfekle ateş eden şahıs, yengesinin ölümüne neden oldu.

Merkez Sünköyü Beyleruşağı mezrasındaki bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, şüpheli 45 yaşındaki Ali D., bahçedeki fareyi vurmak için tüfekle ateş etti.



Tüfekten çıkan saçmalar bahçede bulunan Ali D.'nin yengesi Esen D.'nin göğsüne isabet etti. Yengesinin yaralandığını gören kayınbirader, sağlık ekiplerine haber verirken, hastaneye yetiştirmek için de otomobille yola çıktı.



Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Esen D.'nin eşi Erkan D. ve yakınları baygınlık geçirdi.

Şüpheli kayınbirader Ali D. ise, hastanede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Bahçedeki fareyi öldürmek için ateş ettim, yengeme isabet etti. Kazaen oldu" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.