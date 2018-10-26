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Bahçe suyla doldu, okula sıraların üzerinden geçerek girdiler

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT kent merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

26 Ekim 2018 14:13

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT kent merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Girişi suyla dolan Alpaslan İlkokulu\'na öğretmenler ve öğrenciler, yan yana dizilen sıralar üzerinden yürüyerek girdi. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Helvacılar Çarşısı\'ndaki birkaç işyerine ait depo ile bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Kent merkezindeki Alpaslan İlkokulu\'nun bahçesi de suyla doldu. Okula gelen öğretmenler ve öğrenciler, okula girmeyi başaramayınca, ilginç bir çözüm geliştirildi. Öğretmen ve öğrenciler, yan yana dizilen basamakların üzerinden geçerek içeri girdi. Bu sırada panik yaşayan bazı öğrencilere, öğretmenleri eşlik etti.

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