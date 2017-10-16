T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçe duvarından atlarken, parmağına demir saplandı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu İlçesi'nde Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hüseyin Günay, derse yetişmek için okulun bahçe duvarından atlarken sol eline demir saplandı

16 Ekim 2017 18:15

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde Meslek Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Hüseyin Günay, derse yetişmek için okulun bahçe duvarından atlarken sol eline demir saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtulan Günay, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat Kulu Meslek Lisesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Günay, iddiaya göre, derse yetişmek için okulun park tarafındaki bahçe duvarından atlamak istedi. Günay, atladığı sırada sol elinin avuç içine bahçe duvarının üstündeki parmaklıklar saplandı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin demirin bir bölümü kesmesi sonucu kurtulan Günay, ambulansa alınarak, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı. Günay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YILMAZKULU Konya DHA KONYA KuluMeslek LisesiHüseyin GünayGünayOlayKulu Meslek LisesiHüseyin GünayiddiayaDurumuGünayambulansaKonyaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24