Bahçe duvarından atlarken, parmağına demir saplandı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde Meslek Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Hüseyin Günay, derse yetişmek için okulun bahçe duvarından atlarken sol eline demir saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtulan Günay, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat Kulu Meslek Lisesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Günay, iddiaya göre, derse yetişmek için okulun park tarafındaki bahçe duvarından atlamak istedi. Günay, atladığı sırada sol elinin avuç içine bahçe duvarının üstündeki parmaklıklar saplandı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin demirin bir bölümü kesmesi sonucu kurtulan Günay, ambulansa alınarak, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı. Günay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi.



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