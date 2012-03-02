Bahattin Yücel'den Anadolu Ajansı'na sitem

T24- Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet yayın yönetmenliği sırasında kendisine istifa etmesi yönünde şantaj yaptığı iddiasını yalanladı. Medya Mahallesi programına katılan Bahattin Yücel, "Medya mahallesinin en çok taşlanan kapısıyım" dedi.

"Ben itirafta bulunmadım, kimse bana şantaj yapmadı" diyen Bahattin Yücel, Anadolu Ajansı'na da gönderme yaptı.

Hatırlanacağı gibi AA, Yücel'in dünkü açıklamasını abonelerini geçmemişti. Bunun sebebini de AA'nın Genel Müdürü şahsen arayıp Bahattin Yücel'e söylemiş. Tarafsızlık ilkesi sebebiyle açıklamayı geçmeyeceklerini aktarmış. Bahattin Yücel, "Nezaketi için teşekkür ettim ama 40 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Şantaj yapılmadı

Bahattin Yücel haftaya damgasını vuran tartışmayla ilgili şunları söyledi:

1- Bana kimse şantaj yapmadı, kimsenin de yapabileceğini sanmıyorum. Ben kişisel olarak buna izin vermem. Ben Tayyip Erdoğan'a dava açıldığında, hükümet üyesiyken ilk ben gittim.

2. Zafer de Can da benim 40 yıllık arkadaşım. Vatan gazetesinden 1970'lerden arkadaşım. Zafer Can'a ortalıkta böyle bir iddia dolaşıyor git kendisine söyle diyor.

Bunun üzerine Can bana gelip anlatıyor. Ben Zafer ile buluşmak istiyorum, sen de bulun dedim. Zafer de geldi, fakat Can o akşam başka programı olduğu için görüşmede bulunmadı. Çocuklarımın önünde Zafer'e sordum. Zafer de ben Can'a o anlama gelen bir şey söylemedim. Seni tehdit eden sana şantaj yapacaklar gibi hiçbir şey söylemedim.

Ertesi sabah Ertuğrul'u aradım. 08.00-08-30 gibi... Ertuğrul "böyle bir şey söz konusu olamaz, saçmalama dedi. Olsa yayınlarız o ayrı konu ama yok böyle bir şey" dedi. Yetinmedim, Dinç Bilgin'i de aradım. Varsa bu haberi yayınlatın dedim. "Böyle bir şey yok" dedi benim için hadise kapandı."

Bu olaydan 45 gün sonra istifa ettiğini ve istifasının olayla ilgisi bulunmadığını belirten Bahattin Yücel, istifa gerekçesi için "Erbakan'ın Demirel'e istifasını sunarken söylediği gerekçe ile aynı. Ülkedeki ciddi gerginliği daha fazla sürdürmemek için istifa ettim" dedi.