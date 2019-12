Baharın müjdesi çilek

Sıcak yaz günlerinin gelişini müjdeler çilek. Bahçenize ekmeye ne dersiniz?



Sizi baştan çıkarmanın bir yolunu mutlaka bulur o... İster tadıyla, ister görüntüsüyle, ister kokusuyla... Daha fazla direnmeyin, iyisi mi bahçenizde çilek yetiştirin...



Sıcak yaz günlerinin gelişini müjdeler adeta çilek. Tadını sevmeyen var mıdır bilinmez ama rengi ve kokusu bile yeter başınızı döndürmeye. Gülgiller ailesinden olan çileğin anavatanı Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgeleridir. Ama Güney Yarımküre’de de yetişebilir. Bahar aylarında açan beyaz renkli çiçekleri vardır. Alçak boylu, otsu bir bitkidir. Evbahçe dergisi sizler için çilek yetiştirmenin püf noktalarını yazdı.



Nasıl yetiştirilir?



* Bahçenizde, çilek yetiştirmek için en uygun alanı seçerek işe başlayın.

* Önce bir çukur açın. Daha sonra satın aldığınız çilek fidenizi, çukurun içine yerleştirin.

* Köklerinin çevresini toprakla sıkıştırarak hava almasını engelleyin.

* Dikim işlemini bitirdikten sonra çukuru kapatın ve iyice sıkıştırın. Çevresindeki yabani otları temizlemeyi unutmayın.

* Şimdi sıra can suyunda. Tüm bitkilerde olduğu gibi çileği diktikten sonra da can suyunu vermek çok önemli.

* Sulamadan sonra çapalayın.

* Diktikten bir ay sonra önce beyaz çiçekleri, ardından meyveleriyle karşılaşacaksınız.

* Dertsizdir çilek. Sorun yaratmaz. Her tür iklimde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz onu.

* Çok yıllık bir bitki olduğu için kış aylarında daha çok bakım ve ilgi ister. Bu nedenle soğuk havalarda ihmal etmeyin onu ve üzerini naylonla örtün.

* Sağlıklı gelişim göstermesi için geçirgen, nemi tutan ve derin topraklara ihtiyaç duyar.

* Kireçli toprağı sevmediğini unutmayın.

* Kumlu, milli, süzek topraklara uyum sağlayabilir ve iyi gelişim gösterir.

* Toprağını ne kadar beslerseniz, meyveleriniz de o kadar sağlıklı ve lezzetli olur. Bu nedenle dikimden önce toprağa hayvan gübresi atabilirsiniz. Yeşil gübre de bir diğer seçenek.

* Köklerinin sürekli nemli kalmasını ister.

* Meyveler kendilerini göstermeye başladıktan sonra sulama konusunda daha hassas davranmanız gerekir. Aşırıya kaçmamaya çalışın. İlkbahar yağışları yetersizse haftada bir kez sulayabilirsiniz.



Faydaları nelerdir?



Siz onun tek maharetini güzel ve lezzetli olmak mı sandınız yoksa? Küçük, şirin, kıpkırmızı meyvelerinin, belki de tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük yararları var.



* Kansere karşı etkili bir ilaçtır.

* C vitamini deposudur.

* Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır. Vücut direncini artırır.

* Sivilce, akne sorunu olanlara tavsiye edilir.

* Romatizma ve gut hastalığından şikâyet edenlerin çilek tüketmesi önerilir.