-BAHARI BEKLERKEN KAR GELDİ ERZURUM (A.A) - 05.04.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bahar mevsiminde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Bölgede Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışına, bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Beyaz örtüyle kaplanan Sarıkamış kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. Kar yağışından dolayı bazı sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Öğrenciler okullarına giderken yolda yürümekte güçlük çekti. Kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, kuşlar yiyecek bulmakta zorlandı. Bu arada, kar kalınlığı 58 santimetre olan Palandöken Kayak Merkezi'nde son yağışlarla kar kalınlığı 93 santimetreye ulaştı. Yetkililer, bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışının hafta boyunca etkili olacağını bildirdi.