Baharın ortasında kar yağdı, yollar kapandı

Türkiye nisan ayını yarıladığı ve bahar sıcaklığını beklediği günlerde özellikle orta ve batı ve kuzey bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışıyla karşılaştı. Kapanan yollar, aksayan seferler, baharın ortasında karakış görüntülerinin yaşanmasına neden oldu.

‘Baharın ortası’ kabul edilen 9 Nisan günü itibarıyla yurdun önemli bir bölümünde soğuk ve yağışla hava etkili oluyor. Batı Karadeniz, İç Ege ve Batı Anadolu’da kar yağışı etkili olurken, Afyon – Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları İstanbul ’da da deniz ulaşımını aksattı.

Afyonkarahisar'da saat 17.00'de karla karışık yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat içinde tipiye dönüştü. Afyonkarahisar çevresindeki karayollarında ulaşımı aksatan kar yağışı, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı Mevkii'nde ulaşımın durmasına neden oldu. Yoğun kar yağışının yanı sıra karda kayan araçların neden olduğu hasarlı kazalar nedeniyle Antalya'ya gidiş yönü Kılıçaslan Kavşağı Mevkii'nden itibaren trafiğe kapandı.

Kar nedeniyle kapanan Antalya yolunda 7- 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolun açılmasını beklerken araçlarındaki yakıtı biten içinde 4 kişilik bir ailenin yardımına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) koştu.

Afyonkarahisar kent merkezinin büyük bir bölümüne de elektrik verilemedi. Kesintinin kar yağışından kaynaklandığı belirtilirken, ekipler arızayı gidermeye çalıştı.

Kütahya'da da gece başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Eskişehir'de Nisan'da ikinci kez kar sürprizi

Eskişehir'de 4 Nisan'daki kar yağışının ardından bugün de saat 01.00'den itibaren kar yağmaya başladı. Yaklaşık iki saat süreyle yağan kar, ağaçların ve araçların üzerine beyaz örtüyle kapladı. Park ve bahçelerdeki çimlerin üzeri de kar nedeniyle beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün etkisini artıracağını ve yarın da devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul'da ulaşım aksadı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da bu sabah yapılacak iki seferini iptal ettiğini duyurdu. İDO’nun 07.30'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 08.00'da yapılması gereken Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.