T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baharın ortasında kar yağdı, yollar kapandı

Yurdun önemli bir bölümünde soğuk ve yağışla hava etkili oluyor

09 Nisan 2015 12:22

Türkiye nisan ayını yarıladığı ve bahar sıcaklığını beklediği günlerde özellikle orta ve batı ve kuzey bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışıyla karşılaştı. Kapanan yollar, aksayan seferler, baharın ortasında karakış görüntülerinin yaşanmasına neden oldu.

‘Baharın ortası’ kabul edilen 9 Nisan günü itibarıyla yurdun önemli bir bölümünde soğuk ve yağışla hava etkili oluyor. Batı Karadeniz, İç Ege ve Batı Anadolu’da kar yağışı etkili olurken, Afyon – Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları İstanbul ’da da deniz ulaşımını aksattı.

Afyonkarahisar'da saat 17.00'de karla karışık yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat içinde tipiye dönüştü. Afyonkarahisar çevresindeki karayollarında ulaşımı aksatan kar yağışı, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı Mevkii'nde ulaşımın durmasına neden oldu. Yoğun kar yağışının yanı sıra karda kayan araçların neden olduğu hasarlı kazalar nedeniyle Antalya'ya gidiş yönü Kılıçaslan Kavşağı Mevkii'nden itibaren trafiğe kapandı.

Kar nedeniyle kapanan Antalya yolunda 7- 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolun açılmasını beklerken araçlarındaki yakıtı biten içinde 4 kişilik bir ailenin yardımına Arama Kurtarma Derneği (AKUT) koştu.

Afyonkarahisar kent merkezinin büyük bir bölümüne de elektrik verilemedi. Kesintinin kar yağışından kaynaklandığı belirtilirken, ekipler arızayı gidermeye çalıştı.

Kütahya'da da gece başlayan kar yağışı etkili oluyor.

 

Eskişehir'de Nisan'da ikinci kez kar sürprizi 

 

Eskişehir'de 4 Nisan'daki kar yağışının ardından bugün de saat 01.00'den itibaren kar yağmaya başladı. Yaklaşık iki saat süreyle yağan kar, ağaçların ve araçların üzerine beyaz örtüyle kapladı. Park ve bahçelerdeki çimlerin üzeri de kar nedeniyle beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün etkisini artıracağını ve yarın da devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

 

İstanbul'da ulaşım aksadı

 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da bu sabah yapılacak iki seferini iptal ettiğini duyurdu. İDO’nun 07.30'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 08.00'da yapılması gereken Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ETİKETLER

kışkarbaharyol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24