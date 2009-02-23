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Baharat Kız Mel C anne oldu

Dağılan İngiliz Baharat Kızlar grubunun Melanie Chisholm dün bir kız çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe Scarlet Starr adı verildi.

23 Şubat 2009 02:00

Dağılan İngiliz Baharat Kızlar grubunun sportmen üyesi Melanie Chisholm dün bir kız çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe Scarlet Starr adı verildi.

Dağılan İngiliz Baharat Kızlar grubunun sportmen üyesi Melanie Chisholm anne oldu.

Şarkıcının internet sitesinde yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Chisholm'un, dün öğleden sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

Melanie Chisholm'un uzun süredir birlikte yaşadığı Thomas Starr'dan olan bebeğine, Scarlet Starr adının verildiği, anne ve kızının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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