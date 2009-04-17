Bahar yorgunluğu tüketebiliyor

Çalışma hayatıyla özel hayat arasındaki denge’



Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Karakılıç, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak insanların duygu durumlarında değişiklikler olabileceğini belirtti.Bu zamanlarda, "bahar yorgunluğu" olarak da bilinen geçici, mevsimsel depresyonlara rastlandığına dikkati çeken Karakılıç, mevsimsel depresyonların, halsizlik, bitkinlik ve çöküntü hissi verdiğini vurguladı.Karakılıç, yoğun çalışma temposu, ekonomik kriz, hava kirliliği gibi dıştan gelen nedenlere bağlı uzun süreli strese maruz kalınması durumunda, kişinin "tükenmişlik sendromu" yaşayabileceğini belirterek, şöyle konuştu:"Bahar depresyonları aniden gelir. Kişi, iyiyken birden kötü olur ama tükenmişlik sendromu, baharla birlikte tetiklenir. Kişi, mevsimsel geçişe kadar zoraki idare ediyordur. Baharla birlikte durumu daha da ağırlaşır. Bu durumda bahar yorgunluğu ile tükenmişlik sendromunu birbirine karıştırmamak gerekir.""Tükenmişlik sendromu"nun, "yaşamın bir anlamı yokmuş" hissini verdiğini ve yaşamın anlamsızlığı konusunda bunalan kişinin de kendini tükenmiş hissettiğini ifade eden Karakılıç, şöyle konuştu:"Ağırlıklı olarak endüstrileşmiş topluluklarda insanlar, nasıl yaşayacağını bilemiyor, 'İnsan mıyım, makine miyim' ikileminde kalıyorlar. Bu, büyük bir sıkıntı. Tükenmişlik sendromundan kurtulmak için yaşam koşullarının düzeltilmesi lazım. Bu mümkün değilse, bu sendroma yakalanmamak için mümkün olduğunca alışveriş merkezlerine değil, doğaya gitmeli, televizyon karşısında daha az oturarak, sevdiklerimize daha çok zaman ayırmalıyız. Bunlar başarıldığında insan varoluşunu hissediyor. Sendroma yakalanmamak ve sendromdan kurtulmak için özet olarak en önemli şey, çalışma hayatıyla özel hayatımız arasındaki dengeyi kurmak."Karakılıç, "tükenmişlik sendromu"nun hafife alınmaması gerektiğine işaret ederek, tedavi uygulanmaması durumunda, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, huzursuzluk, gerginlik, iş yerinde performans düşüşü, aile içi ve toplumsal ilişkilerde bozulmalar ile psikosomatik rahatsızlıklar olan reflü, mide ülseri, vücutta döküntüler ve sindirim sistemi problemlerinin ortaya çıkabileceğini kaydetti.