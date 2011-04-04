T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bahar yağışları devam edecek

Bahar yağışları, ülke genelinde 10 Nisan Pazar gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

04 Nisan 2011 03:00

T24 - Bahar yağışları, ülke genelinde 10 Nisan Pazar gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "Meteorolojik Uyarı"ya göre, bahar yağışları, yeni haftanın ilk günlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde, hafta ortasından sonra ülke genelinde aralıklarla etkili olmaya devam edecek.



Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan tüm yurtta yarın aralıklarla bahar mevsimine uygun yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor.



Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli değişiklik beklenmiyor.



Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 Nisan Salı günü aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde lokal kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı bölgelerde güneşlenmeyle birlikte 2-4 derece artacak, doğu kesimlerde 1-3 derece azalacak.



Ülkenin büyük bir bölümünde 6 Nisan Çarşamba günü aralıklarla devam edecek yağışlara ilave olarak, 7 Nisan Perşembe günü Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı havanın gelişiyle birlikte ülke genelinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Kuzey, iç ve batı bölgelerde 8 Nisan Cuma günü ve hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklık düşüşüne paralel olarak ülke genelinde yağışların etkisinin artıracağı tahmin ediliyor.



Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde 5 Nisan Salı günü aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden lokal su baskını, ani sel, trafikte aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24