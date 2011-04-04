Bahar yağışları devam edecek

T24 - Bahar yağışları, ülke genelinde 10 Nisan Pazar gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "Meteorolojik Uyarı"ya göre, bahar yağışları, yeni haftanın ilk günlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde, hafta ortasından sonra ülke genelinde aralıklarla etkili olmaya devam edecek.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan tüm yurtta yarın aralıklarla bahar mevsimine uygun yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli değişiklik beklenmiyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 Nisan Salı günü aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde lokal kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı bölgelerde güneşlenmeyle birlikte 2-4 derece artacak, doğu kesimlerde 1-3 derece azalacak.

Ülkenin büyük bir bölümünde 6 Nisan Çarşamba günü aralıklarla devam edecek yağışlara ilave olarak, 7 Nisan Perşembe günü Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı havanın gelişiyle birlikte ülke genelinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kuzey, iç ve batı bölgelerde 8 Nisan Cuma günü ve hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklık düşüşüne paralel olarak ülke genelinde yağışların etkisinin artıracağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde 5 Nisan Salı günü aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden lokal su baskını, ani sel, trafikte aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



