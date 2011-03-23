Bahar nihayet geliyor

T24 - Soğuk ve yağışlı hava, yarın, kuzey ve doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı kesimlerden başlamak üzere tüm yurtta 5 ila 7 derece artacak.





Yarın Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Cuma günü; Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Erzincan, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri yağışlı, diğer bölgeler ve az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışlar yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Artvin) ile Sivas, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 7 derece) artacak.

Hafta sonu ise hava sıcaklığı artmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede artması ile birlikte hafta sonunda Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde ani kar erimelerinin neden olabileceğini belirten yetkililer, ulaşımda aksamalar, lokal su baskını, ani sel ve çığ tehlikesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.