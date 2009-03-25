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Yaşam

Bahar modasında soft dokunuşlar

İlkbaharı sadeliğin verdiği zarafete dikkat çekici aksesuarlar ekleyerek karşılayın.

25 Mart 2009 02:00

İlkbaharı sadeliğin verdiği zarafete dikkat çekici aksesuarlar ekleyerek karşılayın. Elele size şıklığın ipuçlarını veriyor.

Sütlü kahve, bej, şeftali renkleri, doğal ve minimalist havasıyla yeni trendlerin öncüsü sadelik hâkimken, tasarımlarda fırfırlarla, dantellerle sadeliği hareketlendirme çabası seziliyor. Geniş paçalı yüksek bel pantolonlar, tek omuz elbiseler vurgulanırken, altın ışıltılı kumaşlar, kalın bilezikler, iri taşlı kolyeler ve altın aksesuarlar göze çarpıyor.



Beyaz brode bluz, Şalvar pantolon LIBERTE
Ekru fular YARGICI
Kemik sedefli bilezikler ACCESSORIZE
Kalın bantlı rugan ayakkabı VAKKO



Önü volanlı organze bluz (Paolo Frani)
Yüksek bel geniş paçalı pantolon
Yılan derisi altın rengi tokalı büyük el çantası
(Borbonese) VAKKO
Kalın bileklik CEM LOKMANHEKİM



Pembe lila merserize tunik (Missoni)
Üzeri bantlı oranj saten ayakkabı
(Barbara Bui) VAKKO
Kahve, turkuvaz kalın bilezik YARGICI
Künye CEM LOKMANHEKİM



Üzeri çiçek aplikeli askılı bluz
Etek, Şal, İri boncuklu uzun kolye,
Kemik kahve puanlı bilezik YARGICI
Kemik rengi sedefli bilezikler (tanesi) ACCESSORIZE

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