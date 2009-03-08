Bahar, kalp hastalarını rahatlatıyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle bazı hastalıklar yükselişe geçerken, kalp hastaları ise inanılmaz ölçüde rahatlıyor.



Bursa Özel Bahar Hastanesi'nden Dr. Yavuz Okur, kışın damarların büzüştüğünü, vücudun bu nedenle ısısını koruyabildiğini belirterek, havaların ısınmasıyla damarların genişlediğini, vücuttaki kan miktarının organlardan azalarak damarlara gittiğini vurguladı.



Dr. Okur, "Damarlar genişlediği için tansiyon düşüyor, kalbin taşıdığı yük bu dönemde azalıyor. Kan damarlara gittiğinden kalp rahatlıyor. Kalp hastalarının aksine bahar mevsiminde mide hastalıkları artıyor. Yeni yetişen meyve ve sebzelerin pişirilmeden tüketilmesinin ülser ve gastriti artırdığını unutmamamız lazım. Mide kanamalarının da bu dönemde sık görüldüğünü, polenler ve tozların alerjisi olanları zor durumda bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi. Sinüzitin de bahar aylarında görülme sıklığının arttığını dile getiren Okur, üşütmeye bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit, bademcik iltihaplanmaları zatürre ve bronşite varan sonuçlar doğurabildiğine işaret etti.

