T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bahar, kalp hastalarını rahatlatıyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle bazı hastalıklar yükselişe geçerken, kalp hastaları ise inanılmaz ölçüde rahatlıyor.

08 Mart 2009 02:00

Bahar mevsiminin gelmesiyle bazı hastalıklar yükselişe geçerken, kalp hastaları ise inanılmaz ölçüde rahatlıyor.

Bursa Özel Bahar Hastanesi'nden Dr. Yavuz Okur, kışın damarların büzüştüğünü, vücudun bu nedenle ısısını koruyabildiğini belirterek, havaların ısınmasıyla damarların genişlediğini, vücuttaki kan miktarının organlardan azalarak damarlara gittiğini vurguladı.

Dr. Okur, "Damarlar genişlediği için tansiyon düşüyor, kalbin taşıdığı yük bu dönemde azalıyor. Kan damarlara gittiğinden kalp rahatlıyor. Kalp hastalarının aksine bahar mevsiminde mide hastalıkları artıyor. Yeni yetişen meyve ve sebzelerin pişirilmeden tüketilmesinin ülser ve gastriti artırdığını unutmamamız lazım. Mide kanamalarının da bu dönemde sık görüldüğünü, polenler ve tozların alerjisi olanları zor durumda bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi. Sinüzitin de bahar aylarında görülme sıklığının arttığını dile getiren Okur, üşütmeye bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit, bademcik iltihaplanmaları zatürre ve bronşite varan sonuçlar doğurabildiğine işaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24