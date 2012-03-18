T24 - Meteoroloji'den sevindirici haber geldi. Bahar havası kendini bugünden itibaren hissettirecek. Hava sıcaklığının, ülke genelinde 6 ila 8 derece artması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Soğuk hava ve kar yağışının bugün (17.03.2012 Cumartesi) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) ile Sivas, Siirt, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde etkili olduktan sonra ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının bugün (17.03.2012 Cumartesi) batı bölgelerde, pazar gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Güneşlenme ve hava sıcaklığındaki hissedilir derecedeki artış nedeniyle kuzey, iç ve doğu bölgeler ile ülkemizin yüksek kesimlerinde beklenen kar erimelerine ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimin fazla olduğu, güney bakılı kesimlerde muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİK UYARILAR ÇIĞ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA, DON OLAYI VE SİS UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KAR ERİMELERİ UYARISI: Hava sıcaklığında beklenen artış nedeni ile yerde kar örtüsü bulunan kuzey, iç ve doğu bölgeler ile yüksek kesimlerde kar erimeleri görüleceğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, lokal su baskını, taşkın, heyelan, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak;

MARMARA: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis hadisesinin görüleceği bekleniyor

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer sis hadisesini görüleceği bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesinin görüleceği bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile iç kesimlerinde yer yer sis hadisesinin görüleceği bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesinin görüleceği bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesinin görüleceği bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Antalya'da vatandaş plaj ve havuzlara koştu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yağış, soğuk hava ve fırtına hafta sonu yerini açık ve güneşli havaya bıraktı. Güneşin etkisini göstermesiyle birlikte Kleopatra Plajı ve kış sezonunda açık olan otellerin havuzları tatilcilerle doldu. Alanya'da hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 16 dereceye yükselmesi üzerine ilçede tatil yapan birçok turist plajlara giderek şezlonglarda güneşlendi. Sahildeki parkları dolduran aileler ise, güneşin tadını çıkardı. Goldcity Turizm Kompleksi'nde kalan turistler de sıcak havayı fırsat bilerek olimpik havuzda yüzdü. Bazı turistler de havuz kenarında güneşlenmeyi tercih etti.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkililer, ilçede hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde birkaç derece daha artacağını belirtti.