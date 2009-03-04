Bahar geldi, sıcaklık 10 derece artacak

Türkiye, mart ayının gelmesiyle ilkbaharı yaşamaya başladı. Batı bölgelerde sıcaklık 20 dereceyi geçecek.



Türkiye’de hafta sonuna kadar Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası etkili olacak.



Marmara, Ege ve Akdeniz'de perşembe ve cuma günü sıcaklık 20 derece ve üzerini görecek. İç ve doğu kesimlerde de perşembeden itibaren sıcaklık üç gün içinde 10 derece birden artacak.



Çarşamba günü Marmara’da 15, Ege ve Akdeniz’de 18 dereceyi görecek sıcaklık, perşembe ve cuma günü daha da artarak 20 dereceyi geçecek.



Ancak sıcaklığı yükselten lodos perşembe ve cuma günü kuvvetlenecek ve hafif yağmur getirecek. Ege Denizi'nde perşembe günü fırtına bekleniyor.



İç Anadoluda perşembe gününden itibaren sıcaklık 3 gün içinde 10 derece birden artacak ve cumartesi günü Ankara ve Konya çevresinde 16 dereceye çıkacak.



Sıcak hava dalgası perşembe günü doğuya ulaşacak ve hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Malatya çevresinde sıcaklık hafta sonu 15 dereceyi görebilir.



Doğuda artacak olan sıcaklıklar çığ riskini artırıyor, dikkatli olunmalı.